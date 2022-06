Buon compleanno Salernitana, la città si mobilita per il 19 giugno Oltre alla partita di beneficenza sono previste anche altre iniziative

Salerno e la Salernitana si preparano a vivere una nuova serata di festa. Dopo due anni di stop forzato, infatti, il 19 giugno ritorneranno i festeggiamenti per il "compleanno" della Salernitana. L'evento principale si svolgerà allo stadio Arechi dove, in occasione dei 103 anni del club granata, si terrà un'amichevole tra le vecchie glorie della Salernitana e la Nazionale Cantanti & Friends. L'incasso della partita sarà interamente devoluto all'associazione Lega Italiana Lotta ai Tumori, progetto che la società granata ha sposato da tempo. Tanti ex calciatori granata hanno già garantito la propria presenza: da Di Napoli a Breda, passando per Giacomo Tedesco, Del Grosso, Pisano, Tosto e Ricchetti. Ma i festeggiamenti per i 103 anni della Salernitana inizieranno già il 18 giugno nel piazzale del vecchio stadio "Vestuti" dove è in programma un'iniziativa interamente dedicata ai bambini. All'indomani, come da tradizione, sarà celebrata anche una Messa in Duomo in memoria di tutti i tifosi scomparsi.