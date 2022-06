Salernitana, big in coda per Ederson. Si tratta con Djuric, Verdi e Bonazzoli In attesa del nuovo ds, il mercato è già entrato nella fase calda

L'improvvisa separazione da Walter Sabatini non ha bloccato del tutto il mercato della Salernitana. In attesa di definire l'accordo con Riccardo Bigon che, salvo colpi di scena sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica, la società granata sta ragionando su diverse situazioni. La più importante è legata ad Ederson: il calciatore, arrivato a gennaio dal Brasile, è tra i pezzi pregiati della rosa granata. Nei mesi scorsi perfino il Psg aveva chiesto informazioni alla Salernitana che, in caso di cessione, potrebbe realizzare una plusvalenza importante. Il centrocampista carioca, infatti, è stato ingaggiato per 6 milioni di euro; nelle ultime settimane si sono fatti avanti sia l'Atalanta, che ha messo sul piatto 20 milioni, che l'Inter, pronto ad offrire un milione in più rispetto ai bergamaschi. Da capire se la Salernitana intenderà privarsi del suo calciatore o se preferirà ripartire proprio dal talento brasiliano. Ma non è l'unico tema che tiene banco in casa granata.

La società vorrebbe rinnovare il contratto di Milan Djuric che scadrà il prossimo 30 giugno. Besiktas e Fiorentina hanno mostrato interesse per il bosniaco che, tuttavia, vorrebbe proseguire la sua esperienza all'ombra dell'Arechi. Le parti negli ultimi giorni si sono riavvicinate e proveranno a raggiungere un'intesa. Con il Torino, invece, si dovrà discutere innanzitutto di Simone Verdi: il calciatore ha già lavorato con Bigon che lo portò a Bologna dove ha vissuto la sua esperienza migliore. La Salernitana sarebbe pronta ad offrire fino a 5 milioni per acquistare a titolo definitivo il numero 10. Discorso diverso per Federico Bonazzoli: la società granata potrebbe esercitare il riscatto dalla Sampdoria a 3 milioni ma la società blucerchiata avrebbe comunque la possibilità del controriscatto.