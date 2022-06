"Le strade della Salernitana", trekking urbano nei luoghi della storia granata Iniziativa realizzata dal Centro di Coordinamento insieme all'associazione Macte Animo 1919

La sinergia tra l’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919” e il Centro Coordinamento Salernitana Clubs - in occasione della settimana che conduce al 19 giugno 2022, giorno del compleanno della nostra Unione Sportiva Salernitana, ha consentito di ideare un’iniziativa che coinvolge la storia cittadina e la passione sportiva, simbolo d’indentità sociale della comunità salernitana.

Grazie all’intuizione di Carlo Balbiani, sposata dal presidente del C.C.S.C. Riccardo Santoro, l’associazione “Macte Animo 1919” ha raccolto l’invito ed è al lavoro per costruire un percorso tematico lungo le vie e le piazze del cuore antico di Salerno, ripercorrendo le tappe salienti della storia dell’Unione Sportiva Salernitana, fin dall’arrivo del gioco del calcio in città, datato intorno ai primi anni del ’900.

Un vero e proprio sentiero di trekking urbano, spinto dalla passione per la squadra del cuore, che trasporterà i partecipanti in un’atmosfera da “viaggio nel tempo”, anche grazie ai documenti, le fotografie, gli aneddoti recuperati dall’associazione nel corso degli anni e che compongono il patrimonio storico-documentale dell’U.S. Salernitana.

Il cammino prenderà il via dall’area portuale di Salerno (dove il pallone è sbarcato grazie ai traffici mercantili di inizio XX° secolo tra Italia e Inghilterra) per poi spostarsi a ridosso del Teatro Municipale G. Verdi, dove la squadra - allora in maglia a strisce verticali bianche e celesti - disputava i primi allenamenti. E poi l’arrivo nel cuore del centro storico (Via Mercanti, Largo Abate Conforti, Tempio di Pomona) alla riscoperta delle prime sedi sociali, della bottega dove furono confezionate le prime magliette da gara, i locali dove si tenne l’assemblea fondativa del 19 giugno 1919, fino a “incontrare” virtualmente personaggi come Donato Vestuti, Matteo Schiavone, Geza Kertesz, Gipo Viani, Antonio Valese e tanti altri. Il percorso si concluderà poi con il racconto delle tre ere della Salernitana nei rispettivi campi da gioco (Piazza d’Armi a Torrione dal 1920 al 1930, lo stadio Vestuti di Piazza Casalbore dal 1931 al 1990 e lo stadio Arechi dal 1990 ai giorni nostri).

L’associazione “Macte Animo 1919” è al lavoro per realizzare un catalogo illustrato e commentato dei principali documenti che sintetizzano la storia dell’U.S. Salernitana, che sarà disponibile in occasione della prima “passeggiata granata”.

La data e l’orario - insieme alle modalità di partecipazione - della prima “passeggiata granata” saranno comunicati con ampio anticipo mediante apposita nota stampa e attraverso i canali social del Centro Coordinamento Salernitana Clubs e dell’associazione “Macte Animo 1919”. La partecipazione alla prima edizione è completamente gratuita.