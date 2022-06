Salernitana, tutto pronto per la festa dei 103 anni: gli eventi ed il programma Le celebrazioni inizieranno già domani al Vestuti; domenica all'Arechi la sfida di beneficenza

Aspettando buone nuove dal mercato, i salernitani si apprestano a vivere i festeggiamenti per i 103 anni del cavalluccio marino. Già domani sono in programma diverse iniziative presso lo stadio Vestuti: il programma, organizzato dal gruppo ultras Ums, prevede eventi dedicati soprattutto ai bambini. Alle 10.30 all'interno del vecchio impianto di piazza Casalbore ci sarà l'esposizione degli striscioni storici e di quelli attuali di gruppi e club; dalle 18.30 alle 22.30 si svolgerà una festa per i piccoli tifosi granata che potranno divertirsi con gonfiabili, attrazioni e giocolieri. Alle 19.19 prenderà il via la festa in piazza Casalbore con ospiti d'eccezione, musica e vecchie glorie; a mezzanotte, infine, ci sarà spazio per uno spettacolo pirotecnico che accompagnerà la Salernitana nel suo 103esimo anno di vita.

Festa che proseguirà anche domenica, giorno in cui ricade l'anniversario della fondazione. Dopo la tradizionale messa in Duomo, alle 20.30 è prevista l'amichevole di beneficenza tra le vecchie glorie della Salernitana e la Nazionale cantanti. Un appuntamento a cui prenderanno parte non meno di 5mila tifosi. E in queste ore anche i cantanti hanno chiamato a raccolta il pubblico salernitano, ricordando la nobile causa dell'evento: il ricavato, infatti, sarà interamente devoluto alla Lega Italiana Lotta ai Tumori di Salerno.