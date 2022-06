Salernitana, due targhe al Vestuti per ricordare Fulvio De Maio e Bruno Somma Appuntamento domani alle 9.30 nell'impianto di piazza Casalbore

Fulvio De Maio e Bruno Somma, indelebilmente legati alla storia della Salernitana, saranno ricordati domani, domen ica 19 giugno, alle 9.30 presso lo stadio Vestuti. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della commissione Sport, Rino Avella. Nel giorno del 103esimo anniversario della fondazione della Salernitana, saranno apposte due targhe al ‘Muro dei Ricordi’ del Vestuti, la parete - a pochi passi dagli spogliatoi e dal tunnel di ingresso in campo - destinata a diventare l’iconografia della storia granata.

«Il ricordo di Fulvio De Maio è stato particolarmente sollecitato dal decano dei giornalisti salernitani Enzo Todaro, presidente dell’AGS. Quello di Bruno Somma dall’associazione Salernitani Doc», spiega Rino Avella. «Le due richieste sono state fatte proprie dai membri della IV Commissione e adottate dai consiglieri comunali, dagli assessori e dal sindaco che hanno voluto contribuire economicamente alle spese di produzione delle due targhe e degli interventi di sistemazione ‘a verde’ dell’area su cui si erge il ‘Muro dei ricordi’».

Fulvio De Maio, portiere tra il 1968 e il 1978 ed opinionista delle tv salernitane per un quarto di secolo, nel 2021 fu stroncato a 69 anni. Bruno Somma fu vice segretario del club dal 1946 al 1950 e segretario generale dal 1950 al 1967. Contribuì in prima persona anche economicamente per fronteggiare le esigenze della sua Salernitana. È stato il dirigente più longevo del club granata. Nato il 17 aprile 1923, morì il 2 gennaio 1971.

«Notevole, nella costruzione di questa iniziativa, la collaborazione della I Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti presieduta dall’avvocato Tea Siano», ha concluso Avella.