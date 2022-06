Salernitana, la storia del tifo granata esposta nel vecchio stadio Vestuti Striscioni di ieri e di oggi in mostra per i 103 anni della Salernitana

Il 19 giugno a Salerno non è mai un giorno come tutti gli altri. Ma quest'anno i festeggiamenti per il 103esimo compleanno della Salernitana sono iniziati in anticipo. Già oggi, infatti, la città si è colorata di granata per vivere con partecipazione ed orgoglio gli eventi dedicati alla storia del cavalluccio marino. Da stamattina il vecchio stadio Vestuti si è trasformato in una sorta di museo a cielo aperto, nel quale sono stati affissi gli striscioni dei gruppi ultrà di ieri e di oggi. Un'esposizione che parte da drappi storici come quelli dei Wild Gruop, dei Panthers o della Granata South Force e che arriva a quelli che ancora oggi vengono affissi alla balconata dello stadio Arechi. Un momento dedicato alla storia del tifo granata che farà da apripista agli appuntamenti previsti nel pomeriggio e dedicati ai più piccoli. A mezzanotte, poi, uno spettacolo pirotecnico saluterà i 103 anni della Salernitana. Ma la festa proseguirà anche domenica allo stadio Arechi dove andrà in scena la partita tra le vecchie glorie e la Nazionale Cantanti.