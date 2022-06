Salernitana, Milan: "Il rispetto va guadagnato, valutazioni su Granata Card" "Le radici ci sono e sono forti, sta a noi mettere le ali, stiamo lavorando proprio per questo"

È il giorno della festa per il tifo salernitano che, come accade ormai ogni 19 giugno, è pronto a celebrare l'anniversario della fondazione della Salernitana, avvenuto 103 anni fa. Una ricorrenza sentita e che sta vivendo per la prima volta la nuova proprietà, rappresentata dall'amministratore delegato Maurizio Milan. "Il giorno della salvezza ho provato un’emozione fortissima. Oggi sto provando un’emozione molto forte ma diversa", ha spiegato l'a.d. del club granata. "Ieri sono capitato qui al Vestuti e ho capito cosa è Salerno, cosa è la Salernitana per questi tifosi. C’è un attaccamento ai valori sani, lo conferma anche il fatto che mi è stata regalata una sciarpa che reca la scritta “Rispetto per chi ci rispetta” e c’è tutto in questa frase. Penso che noi come società dobbiamo guadagnarcelo questo rispetto, l’ho capito ieri. C’è grande affetto di questa gente verso i colori e verso la maglia. Il progetto che portiamo avanti deve tenere conto di questi aspetti. I tifosi ci hanno chiesto un progetto, ci hanno responsabilizzato molto, ad esempio una giovane tifosa mi ha detto di allestire una squadra forte perché sta risparmiando 2 euro al giorno per fare l’abbonamento”.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla storia del club e ai suoi protagonisti. “In tutte le cose ed in questa città particolarmente bisogna essere rispettosi. Le radici ci sono e sono molto forti, sta a noi mettere le ali, stiamo lavorando proprio per questo. Ci vuole da ogni componente rispetto verso chi ha fatto grande questa squadra, non solo i calciatori ma anche i dipendenti, i segretari, magazzinieri, colleghi”.

In attesa di novità dal calciomercato - che potrebbero essere annunciate già nei prossimi giorni -, la Salernitana sta valutando la possibilità di revocare l'obbligatorietà della Granata Card per sottoscrivere gli abbonamenti. “Noi siamo professionisti provenienti da altri settori e stiamo imparando tanto; una dote che dobbiamo avere è l’ascolto, è importante saper ascoltare per prendere le decisioni migliori. Già domani faremo riflessioni su questo tema, dietro la Granata Card ci sono tante valutazioni, che riguardano anche il discorso dei supporti digitali. A breve lanceremo un nuovo sito, un nuovo e-commerce e nuove strade per vivere la Salernitana. E non sono escluse novità sugli abbonamenti”.