Salernitana-Parma 0-2, Pecchia: «Spirito di sacrificio per noi è fondamentale» Il tecnico dei ducali: «Siamo stati bravi a tenere quando ci hanno messo sotto»

«La cosa più bella di questa sera è stata la prima parte. Abbiamo tenuto la Salernitana, ci siamo difesi con ordine e con determinazione. Siamo stati più sporchi nel palleggio però nel secondo tempo abbiamo creato tante situazioni. Ma la parte più bella, ripeto, è stata la prima quando i nostri avversari ci hanno messo sotto. Lo spirito di sacrificio per noi è fondamentale». Lo ha detto Fabio Pecchia, allenatore del Parma, al termine del match di Coppa Italia vinto 2-0 in casa della Salernitana. «Vasquez non si è sentito bene, non era in condizione per scendere in campo. La squadra viene da due anni di difficoltà. Sono contento perché si sta creando un bel clima. Siamo all’inizio e questo deve aiutarci a creare entusiasmo anche per i 5mila abbonati che ci hanno dato fiducia. Dobbiamo alimentare l’entusiasmo partita dopo partita».

Il tecnico ha parlato anche del mercato: «Non credo che una prestazione possa cambiare un’idea su di un giocatore. Il club ha le idee molto chiare, queste prestazioni servono solo a darci un’idea più chiara di come affrontare il campionato ma non bisogna legarsi ad una prestazione».