Verso Salernitana-Roma, sale la febbre dei tifosi: staccati oltre 11mila ticket Il dato della prevendita

Superata quota 11mila, cresce di giorno in giorno il dato degli spettatori attesi domenica sera. Per la precisione, i tifosi che hanno acquistato il biglietto per Salernitana-Roma sono 11524.

Questo il numero comunicato dalla società, che contestualmente ha fatto sapere che sono 7498 gli abbonamenti sottoscritti finora.