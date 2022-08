Salernitana-Roma, i convocati di Nicola: recuperano Bradaric e Radovanovic Subito in lista anche i nuovi arrivati Bronn, Candreva e Vilhena

Sono 25 i calciatori convocati da Davide Nicola per la sfida in programma domani contro la Roma. Con il gruppo ci sono anche Bradaric e Radovanovic, entrambi non al meglio della condizione ma recuperati dai rispettivi problemi fisici. Subito in lista anche i nuovi arrivati Bronn, Candreva e Vilhena. Non è da escludere che tutti e tre possano partire subito titolari.

Di seguito la lista dei convocati da Davide Nicola per il match contro la Roma.

PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bradaric, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia.