LIVE | Udinese-Salernitana 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol (24' pt Nuytinck), Perez; Udogie, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Benkovic, Masina, Guessand, Abankwah, Lovric, Arslan, Ebosse, Samardzic, Palumbo, Pafundi, Nestorovski, Beto. Allenatore: Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. A disposizione: Micai, Sorrentino, Motoc, Bradaric, Veseli, Sambia, Iervolino, Capezzi, Valencia, Kechrida, Boultam, Kristoffersen, Dia. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Aureliano di Bologna - assistenti: Bindoni e Imperiale. IV uomo: Perenzoni. Var: Nasca - Avar: Paganesi

NOTE. Espulso al 49' pt Perez (U) per gioco falloso. Ammoniti: Makengo (U), Bonazzoli (S), Wallace (U). Angoli: 2-3. Recupero: 5' pt

51' - Duplice fischio: Salernitana e Udinese vanno al riposo sullo 0-0. Ma i granata potranno giocare tutto il secondo tempo con un uomo in più.

49' - Ripartenza letale di Mazzocchi che percorre palla al piede trenta metri di campo, Perez lo falcia con un'entrata da dietro e viene espulso.

46' - Ammonito Wallace.

45' - 5' di recupero.

41' - Si accende la Salernitana con Mazzocchi che si accentra dalla sinistra e calcia un siluro: Silvestri alza in angolo.

40' - Udogie tenta la battuta a rete, Sepe blocca.

37' - Clamorosa occasione per l'Udinese: Radovanovic sbaglia un retropassaggio e regala palla a Deulofeu che anticipa Fazio e calcia, l'argentino devia e la palla finisce sul palo.

35' - Ammonito Bonazzoli.

32' - Udinese pericolosissima con Deulofeu che sfila via a Gyomber e calcia a rete, Sepe salva in uscita. La palla arriva a Makengo che manca il tap-in, poi la difesa granata riesce a liberare.

29' - Ammonito Makengo.

27' - La Salernitana ci prova ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battuta a rete di Gyomber che si perde alta sulla traversa.

26' - Pereyra sfonda sulla destra e crossa rasoterra ma nessuno dei calciatori dell'Udinese si fa trovare pronto.

24' - Cambio nell'Udinese: esce Bijol entra Nuytinck.

19' - L'Udinese prova a rispondere con Deulofeu che controlla in area e calcia a rete ma la palla viene respinta in scivolata da Gyomber.

16' - Salernitana ancora vicina al gol: punizione dalla destra di Candreva, Bronn prova a colpire di testa, la palla arriva a Fazio che calcia di prima intenzione ma l'Udinese si salva in angolo.

9' - Salernitana vicinissima al gol: cross di Vilhena, sponda di Botheim per Bonazzoli che colpisce in rovesciata: Silvestri si salva d'istinto.

7' - Aureliano cambia la sua decisione e revoca il rigore all'Udinese dopo aver rivisto l'azione al Var.

5' - Calcio di rigore per l'Udinese per un tocco di mano di Bronn su cross di Pereyra. Check in corso alla Dacia Arena. Aureliano va a rivedere l'azione al Var.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Udinese-Salernitana.

Nicola conferma le anticipazioni della vigilia: subito dentro Maggiore e Radovanovic al posto di Lassana Coulibaly. In avanti, invece, tocca a Botheim far coppia con Bonazzoli. Partirà dalla panchina Dia che avrà spazio a partita in corso.