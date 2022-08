Udinese-Salernitana 0-0, Sottil: «Espulsione discutibile, dubbi pure sul rigore» Il tecnico dei friulani in conferenza stampa: «Nel secondo tempo potevamo anche vincerla»

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa - trasmessa in diretta da Ottochannel nel corso di Offside - il pareggio (0-0) conquistato contro la Salernitana:

«Penso che non abbiamo iniziato benissimo ma la seconda parte del primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Potevamo andare avanti meritatamente, poi è arrivata l’espulsione direi abbastanza discutibile. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente ma potevamo anche vincerla con qualche ripartenza non sfruttata».

Sottil ha, poi, parlato anche della poca cattiveria sotto porta mostrata dagli attaccanti. «Credo che gli attaccanti quando arrivano in area abbiano solo voglia di far gol. È chiaro che quando la palla va dentro sono bravi e quando non va, sono meno bravi. Abbiamo lavorato tanto e continueremo a lavorare. Ma ho visto la voglia di far gol, gli attaccanti sono affamati e hanno voglia di fare gol».

PEREZ - Sapevo benissimo che non era la sua posizione naturale ma per quella che era la partita e per quello che era il nostro momento, l’unico che si poteva adattare era lui. Sull’espulsione è stato sfortunato ma assolutamente rifarei la scelta.

MAKENGO - Era troppo rischioso giocare con due centrocampisti ammoniti ed un uomo in meno. Mi serviva un uomo che raccordasse le uscite e ho messo Lovric.

UDOGIE - Ha caratteristiche super, può giocare sia da quarto che da quinto. Ha fatto bene come tutti i suoi compagni. Success ha lavorato tanto, qualche rifinitura poteva farla meglio ma sono contento di quello che ha fatto. Avessimo fatto gol nel primo tempo, magari non avremmo preso la ripartenza che ha provocato l’espulsione.

RIGORE REVOCATO? L’arbitro ha detto che ha colpito l’ascella, il movimento del difensore è sicuramente scomposto. La palla scorre sotto l’ascella e dice che si è fermata lì. Ho un po’ di perplessità come ce le avevo anche a Milano.