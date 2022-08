LIVE | Salernitana-Sampdoria 3-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi (1' st Kastanos); Dia, Bonazzoli (20' st Botheim). A disposizione: Micai, Fiorillo, Pirola, Jaroszynski, Bradaric, Motoc, Iervolino, Sambia, Capezzi, Valencia, Kristoffersen. Allenatore: Nicola

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Villar (17' st Vieira); Leris, Rincon, Sabiri (17' st Gabbiadini), Djuricic (17' st Verre); Caputo (17' st Quagliarella). A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Bereszynski, Segovia, Malagrida, Yepes. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Massa di Imperia – assistenti: Moro e Garzelli. IV uomo: Feliciani. Var: La Penna/ Avar: Zufferli.

RETI: 9' pt Dia (Sal), 16' pt Bonazzoli (Sal), 5' st Vilhena (Sal)

NOTE. Spettatori: 19116 di cui 8118 abbonati. Ammoniti: Depaoli (Sam), Mazzocchi (Sal). Angoli: 5-2. Recupero: 2' pt

20' - Cambio nella Salernitana: esce Bonazzoli, entra Botheim.

17' - Quattro cambi per la Sampdoria: dentro Quagliarella, Verre, Vieira, Gabbiadini, escono Caputo, Djuricic, Sabiri e Villar.

5' - GOL SALERNITANA - Azione da urlo dei granata: Vilhena appoggia per Lassana che restituisce la palla al compagno, bravo ad inserirsi e a battere Audero.

2' - La Salernitana trova subito il tris con Bonazzoli, servito da Dia. Ma nella circostanza viene ravvisata una posizione di offside del senegalese.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Mazzocchi, entra Kastanos.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: Salernitana avanti 2-0 sulla Sampdoria.

45' - 2' di recupero.

38' - Tripla occasione per la Sampdoria: prima Sepe dice di no a Djuricic, la palla rimbalza su Candreva, Caputo calcia di prima intenzione, Sepe respinge ancora e poi salva sul colpo di testa di Leris.

24' - La Sampdoria prova a farsi vedere dalle parti di Sepe: Caputo appoggia per Djuricic che tenta la battuta a rete, murata da Gyomber.

21' - Tiro cross di Candreva dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore e spaventa Audero.

16' - GOL SALERNITANA - Mazzocchi appoggia per Dia che crossa al centro, Villar buca l'intervento, la palla arriva a Bonazzoli che fa secco Audero.

12' - Ancora Salernitana pericolosa: Mazzocchi tocca per Candreva che dai trenta metri calcia, Audero devia in angolo.

11' - Ammonito Depaoli.

9' - GOL SALERNITANA - La Salernitana trova il gol con Dia, servito da Bonazzoli. Il guardalinee segnala un fuorigioco. Check in corso per verificare la posizione di partenza dell'attaccante granata. Dopo un lungo check viene concesso il vantaggio ai granata.

7' - Occasione Sampdoria con Depaoli che approfitta di una sponda di Caputo, entra in area e calcia: palla alta.

2' - Salernitana subito viva dalle parti di Audero: Candreva inventa per Dia che al momento della battuta viene anticipato da Colley.

1' - Partiti: la Sampdoria gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Sampdoria.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Nicola lancia Dia dal 1' accanto a Bonazzoli. In mediana chance per Maggiore con Coulibaly e Vilhena che agiranno da mezzali e Candreva e Mazzocchi sulle corsie esterne. Gyomber sarà il centrale difensivo con Fazio e Bronn a completare il reparto.