Nicola: una vittoria di squadra, i ragazzi hanno dimostrato cose importanti L'allenatore granata esalta Maggiore: interprete perfetto per il ruolo di play. E sul mercato...

"Nessuno esiste da solo, una delle cose più belle del nostro lavoro è che il gruppo determina risultati. Ognuno dei miei ragazzi è importante, giusto condividere con loro le gioie". Mister Davide Nicola ha messo ancora una volta il gruppo davanti ad ogni cosa, come dimostra l'esultanza collettiva a fine partita.

"Siamo davvero tutti contenti, non solo noi ma anche il direttore e il presidente, per la prestazione dei ragazzi che hanno giocato mostrando idee di gioco e aggressività".

Nicola si dice "soddisfatto anche perché in settimana abbiamo lavorato bene, avendo l'opportunità per i nuovi acquisti di poter approfondire concetti tattici e tecnici solo abbozzati in ritiro".

"I ragazzi hanno dimostrato che quando giocano da squadra sono non solo competitivi ma possono anche migliorare se stessi - l'analisi dell'allenatore granata -. Mi sono piaciute le trame di gioco ed i passaggi a volte anche rischiosi per saltare la prima pressione. La qualità di alcuni poi ha fatto la differenza e ci ha aiutato a portare a casa la partita. Ma soprattutto mi è piaciuta la consapevolezza e come siamo rimasti in partita anche nel secondo tempo, continuando a gestire il match con intelligenza e facendo girare con linearità la palla"

Parole al miele per Maggiore, che ben si è disimpegnato nel ruolo di play: "E' un giocatore intelligente che ha capacità di portare il pressing con i tempi giusti. Credo possa interpretare al meglio il ruolo. Ora ci deve dimostrare che può farlo non solo con continuità, ma anche con qualità".

E, a proposito di singoli, l'allenatore si è detto "contento per Botheim che ha segnato e partecipato alla festa. Per chi subentra è importante".

Ma quanto c'è di Davide Nicola in questa Salernitana di inizio stagione, la domanda posta da Carla Polverino nella conferenza post-gara: "La partita era interessante perché volevo vedere se potevamo dimostrare le cose sulle quali stiamo lavorando. La Samp è un avversario che ti consente la gestione della palla, questo ci ha fatto vedere che un certo tipo di lavoro sta iniziando a pagare".

Sul mercato, fiducia nel lavoro della società: "Sono contento degli uomini che ho a dimostrazione, di cui apprezzo anche qualità umane oltre che tecniche. Sta crescendo un buon gruppo. Per eventuali nuovi acquisti, vedremo quali saranno le valutazioni della società".

Nicola non è però tipo da cullarsi sugli allori. E infatti i pensieri sono già rivolti al futuro e alla trasferta di Bologna: "Ci aspetta una partita molto tosta, dobbiamo continuare a fare bene".