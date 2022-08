Candreva, ex speciale: "Questa Salernitana rispecchia mister Nicola" Il centrocampista: sono venuto qui per il progetto, giocare all'Arechi da salernitano è speciale

Una partita dominata dall’inizio alla fine, con la Salernitana che ha letteralmente schiantato la Sampdoria. 4-0 il risultato finale, ottima prova per i nuovi acquisti. Non ha segnato ma per lui era una partita speciale, da grande ex.

"Abbiamo preparato al meglio questa partita, mettendo in campo oggi quanto provato in settimana", ha detto Antonio Candreva.

"La squadra rispecchia il nostro allenatore. Noi dobbiamo seguirlo, perché è importante per noi. ABbiamo dato continuità alla prestazione di domenica scorsa, ora non dobbiamo mollare - le parole del centrocampista -. Anche perché giovedì abbiamo una partita difficile a Bologna".

E alla domanda su cosa significhi giocare con addosso la maglia granata, Candreva ha risposto così: "Non nascondo che sono venuto qui per il progetto e la voglia di mister, direttore e presidente che mi hanno voluto subito. Ma giocare qui è speciale: già da avversario è stato bellissimo, figuriamoci da salernitano".