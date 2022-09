Salernitana epica, pari (2-2) con il brivido in casa della Juventus Allo Stadium succede di tutto: nel finale annullato il gol del 3-2 a Milik

Una Salernitana epica sfiora la grande impresa in casa della Juventus. Allo Stadium i granata vengono raggiunti (2-2) nel recupero ma, poi, rischiano addirittura di perdere la partita: all'ultimo respiro Milik trova il gol del 3-2 ma dopo aver rivisto l'azione al Var, Marcenaro annulla per una posizione di offside di Bonucci. Può far festa, dunque, il popolo granata per un punto storico conquistato in casa della Vecchia Signora. In pari, in realtà, sta anche un po' stretto alla Salernitana che aveva chiuso il primo tempo avanti di due gol (Candreva al 19' e Piatek al 50'). Nella ripresa, però, prima Bremer (5') ha accorciato le distanze e poi Bonucci ha pareggiato (47'), ribadendo in fondo al sacco un rigore parato da Sepe.

JUVENTUS-SALERNITANA 2-2

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio (18' st Alex Sandro), Bonucci, Bremer, Cuadrado; McKennie (39' st Soulé), Paredes, Miretti (18' st Fagioli), Kostic (33' st Danilo); Kean (1' st Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Iling-Junior. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore (35' st Kastanos), Vilhena, Mazzocchi; Piatek (15' st Botheim), Dia (35' st Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradraic, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Iervolino, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti: Scarpa-Trinchieri). IV Uomo: Sozza. Var: Banti-AVar: Meli.

RETI: 19' pt Candreva (S), 50' rig. Piatek (S), 6' st Bremer (J), 47' st Bonucci (J)

NOTE. Espulsi al 50' Milik per doppia ammonizione, al 55' Fazio, Cuadrado ed Allegri dalla panchina. Ammoniti: Paredes (J)., Kean (J), Maggiore (S), Bremer (J), Piatek (S), Sepe (S), Milik (J). Angoli: 7-2. Recupero: 5' pt - 4' st.

56' - Triplice fischio: la Salernitana strappa un punto d'oro sul campo della Juventus.

55' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Botheim e Vilhena, entrano Gyomber e Sambia.

52' - Annullato il gol di Milik per posizione di offside di Bonucci. Nel frattempo espulsi Fazio e Cuadrado per il capannello nato dopo il gol. Rosso anche per Allegri.

51' - Check in corso allo Stadium: da verificare la posizione di Bonucci sul gol di Milik.

50' - Espulso Milik per doppia ammonizione.

49' - GOL JUVENTUS - Angolo dalla sinistra, Milik svetta più in alto di tutti e fa 3-2.

49' - Sepe super salva su Fagioli e devia in angolo.

47' - GOL JUVENTUS - Bonucci calcia sulla destra, Sepe para ma sulla ribattuta Bonucci fa 2-2.

46' - Calcio di rigore per la Juventus per un contatto in area di rigore tra Vilhena e Danilo.

45' - 4' di recupero.

44' - Ancora Juventus pericolosissima: botta di Milik dal limite, la palla scheggia la parte alta della traversa e termina sul fondo.

42' - Bonazzoli sfonda sulla destra, entra in area e da posizione defilata prova a calciare: Perin devia in angolo.

41' - Juventus pericolosissima: cross dalla destra di Cuadrado, Danilo ci mette il piattone, la palla attraversa tutta l'area di rigore ma Milik non riesce a impattare.

39' - Cambio nella Juventus: esce Mc Kennie, entra Soulè.

38' - Ci prova Kastanos dalla lunga distanza, Perin blocca.

37' - Ammonito Milik

35' - Doppio cambio ler la Salernitana: escono Dia e Maggiore, entrano Bonazzoli e Kastanos.

34' - Dia cerca l'angolino alla destra di Perin, il portiere della Juventus si distende e riesce a salvare.

33' - Cambio nella Juventus: esce Kostic, entra Danilo.

32' - Tiro dalla distanza di Bronn, palla che esce di molto alla destra di Perin.

31' - Ancora Juventus pericolosa: Coulibaly sbaglia un disimpegno che per poco non favorisce l'intervento di Milik, la palla arriva a Vlahovic che calcia forte dal limite, palla di poco alta.

28' - Juventus ancora pericolosa: Vlahovic serve Milik che entra in area e tenta il tiro a giro, palla di poco a lato.

26' - Cross dalla sinistra di Kostic, Vlahovic prova a sorprendere Sepe sul primo palo ma il suo colpo di testa è fuori misura.

23' - Vlahovic lavora un buon pallone e appoggia per Paredes che calcia dalla distanza, palla a lato.

20' - Juventus pericolosa con un tiro a giro di Vlahovic, Sepe si distende e devia in angolo.

18' - Doppio cambio per la Juventus: escono De Sciglio e Miretti, entrano Alex Sandro e Fagioli.

15' - Cambio nella Salernitana: esce Piatek entra Botheim.

9' - Ammonito Piatek.

8' - Ancora Juventus pericolosa: Vlahovic va cia sulla sinistra, entra in area e crossa, Fazio devia e la palla sbatte sul palo. Ma la posizione di partenza del serbo era irregolare.

6' - GOL JUVENTUS - Errore di Coulibaly che si fa rubare palla da Kostic che crossa dalla sinistra, Bremer salta più in alto di Mazzocchi e accorcia le distanze.

4' - Mazzocchi crossa dalla sinistra per Piatek che non arriva all'appuntamento con il pallone.

2' - Bella ripartenza della Salernitana: imbucata di Candreva per Piatek che da posizione defilata mette al centro, Cuadrado interviene di petto e appoggia per Perin.

1' - Cambio nella Juventus: esce Kean, entra Milik.

SECONDO TEMPO

51' - Si va al riposo con la Salernitana avanti 2-0 allo Stadium.

50' - GOL SALERNITANA - Piatek spiazza Perin e porta sul 2-0 la Salernitana!

49' - Rigore per la Salernitana! Ammonito Bremer.

47' - Clamorosa occasione per il raddoppio della Salernitana: Dia crossa al centro per Piatek che calcia di prima intenzione e termina in angolo. Ma la palla sbatte sulla mano di Bremer. Check in corso per un possibile rigore. Marcenaro va a rivedere l'azione al Var.

45' - 3' di recupero.

42' - Ci prova Piatek con una fucilata dalla distanza, Perin blocca.

40' - Ripartenza letale della Juventus: Kean serve Vlahovic che entra in area e batte Sepe. Ma si alza la bandierina.

38' - Ammonito Maggiore.

32' - Ammonito Kean.

30' - Punizione battuta forte e tesa da Candreva, Piatek per poco non riesce a colpire la sfera. Ancora Salernitana pericolosa.

27' - Fallo di Paredes su Piatek, giallo per il calciatore bianconero.

25' - Ci prova ancora la Salernitana: cross di Mazzocchi per Piatek ma il suggerimento dell'esterno è fuori misura.

21' - Il gol è buono: Salernitana avanti!

20' - Check in corso per verificare un possibile tocco di mano di Candreva.

19' - GOL SALERNITANA - Mazzocchi sfonda sulla sinistra, entra in area e crossa sul secondo palo per Candreva che da ottima posizione spinge la sfera in fondo al sacco.

17' - La Salernitana fallisce una grande ripartenza con Maggiore che recupera un buon pallone ma al momento dell'appoggio per Piatek si lascia deviare la sfera.

13' - Imbucata di Mckenny per Vlahovic che entra in area ma al momento della battuta viene murato da Bronn.

8' - Ancora Juventus vicina al gol: Coulibaly commette un errore in fase di uscita, Miretti calcia di prima intenzione dal limite, Sepe respinge e poi riesce a murare anche la ribattuta di Kean che però era in posizione di offside.

6' - Juventus pericolosissima: Miretti entra in area, salta Candreva e calcia: Sepe prima respinge e poi blocca.

3' - Salernitana pericolosa: Mazzocchi serve Piatek che scappa via a Bremer e tenta la conclusione, palla alta.

1' - Fischio d'inizio: è iniziata Juventus-Salernitana.

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Juventus-Salernitana.