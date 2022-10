Sassuolo-Salernitana 5-0, le pagelle: difesa horror, attacco sterile Per i granata trasferta da dimenticare a Reggio Emilia

Di gran lunga la peggior partita stagionale per i granata, che perde 5-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La Salernitana cade sotto i colpi di un Sassuolo preciso e spietato, ben organizzato in campo e pericolosissimo in fase di transizione. Difesa nel pallone, con il tandem di centrodestra composto da Daniliuc e Bronn che spesso e volentieri lasciano ampie praterie ai padroni di casa. Così come contro il Lecce all'Arechi, prima della sosta per le Nazionali, i granata fanno fatica a trovare il bandolo della matassa nella costruzione del gioco. Se però, contro i salentini, lo scarto è stato minimo (scontta per 1-2), con il Sassuolo è stata una autentica debacle. Considerando le ultime quattro giornate, i granata hanno subito dieci reti. Un problema su cui mister Nicola dovrà lavorare con urgenza.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Sepe: leggermente in ritardo sul gol del 4-0 di Harroui, può fare poco sulle prime tre marcature. Intuisce l'angolo del rigore di Pinamonti, ma il centravanti dei neroverdi calcia in maniera perfetta. Qualche buona uscita e intervento. Cinque gol che pesano eccessivamente per il portiere napoletano. Voto: 5,5

Lovato: Non sempre concentrato, manca ancora l'affiatamento con i compagni di reparto. Qualche disattenzione di troppo Esordio molto difficile per il giovane talento italiano, tra gli acquisti più attesi tra le fila granata. Voto: 5

Bronn: Tra i peggiori in campo. Troppi lapsus e scarsa intesa con Daniliuc. Lasciato negli spogliatoi per fare posto a Bradaric. Voto: 4 (dal 46', Bradaric: cambia l'interprete ma non la capacità di copertura sull'out di destra. Voto: 4,5)

Daniliuc: Molto meno sicuro rispetto al suo solito. Da centrale della linea di tre, non riesce a tenere unito il reparto e coordinarlo. Voto: 5

Vilhena: impalpabile tanto in difesa come in attacco. Non commette particolari errori perché avulso dal gioco. Voto: 4,5 (dal 59', Bonazzoli: l'altro pistolero del gruppo non incide. Si sbatte e offre un assist interessante. Entra a giochi già chiusi. Voto: 5,5)

Maggiore: Qualche buona giocata per far circolare efficacemente il pallone in fase offensiva. Non sufficiente in fase difensiva, nonostante ci siano impegno e qualità. Ingenuità nel contatto da rigore che porta i neroverdi sul 2-0. Voto: 5 (dal 46', Radovanovic: nonostante l'esperienza, non riesce a dare serenità e ordine alla retroguardia. Ancora fuori forma. Voto: 5)

Coulibaly: Prova a fare quantità. Non è il tipo di partita che predilige, considerando i ritmi bassi imposti dal Sassuolo. Voto: 5

Candreva: Bene in fase offensiva, serve dei palloni interessanti al tandem Día-Piatek. Manca la copertura e Bronn va in affanno. Voto 5,5

Mazzocchi: Prova a predicare nel deserto, a puntare l'uomo e cercare la superiorità numeri. Tra i pochissimi a salvarsi, anche se rimane al di sotto del "Paco" che abbiamo ammirato nelle prime giornate di campionato. Voto: 6

Día: Esce alla distanza e va vicino al gol in un paio di occasioni. La squadra non gira e prova a contribuire anche in fase di creazione, pur senza riuscirci del tutto. Voto: 6

Piatek: Anche per il pistolero è una giornata negativa. Polveri bagnate a causa del poco supporto del centrocampo. Voto: 5,5

Mr. Davide Nicola: Dionisi stravince il confronto tattico, annullando le grandi doti offensive dei granata e approfittando della giornata "no" della retroguardia. I cambi non sortiscono gli effetti sperati e anche col cambio di modulo (da 3-5-2 a 4-3-3) la musica non cambia: dal 2-0 si passa a un inappelabile 5-0. Vanno ritrovate fiducia e idee, ben presenti fino a due giornate fa. Voto: 4,5

Dall'81, Botheim e Kastanos: s.v.