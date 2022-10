Salernitana, Dia fa impazzire l'Arechi: Verona al tappeto all'ultimo minuto Per i granata tre punti preziosissimi dopo una partita difficilissima

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (45' Bronn), Daniliuc, Pirola; Candreva (45' Sambia), Coulibaly, Radovanovic, Maggiore (9' Vilhena), Mazzocchi; Bonazzoli (14' Botheim), Piatek (14' Dia). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Iervolino, Motoc, Kastanos, Capezzi, Valencia. Allenatore: Nicola.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (41' Cabal); Depaoli (41' Faraoni), Tameze, Veloso (26' Sulemana), Doig; Hrustic (26' Kallon), Verdi; Henry (1' st Djuric). A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Terracciano, Hongla, Cortinovis, Piccoli. Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Ghersini di Genova (Sechi-Massara). Quarto uomo: Cosso. Var: Nasca-Maggioni.

CRONACA LIVE

1' si comincia, palla al Verona in divisa verde. Salernitana con maglia granata e pantaloncini neri

5' primi cinque minuti di gioco con il Verona più propositivo, Salernitana molto chiusa e compatta tra i reparti

9' dopo aver perso Lovato nel riscaldamento, ancora maledizione infortuni per la Salernitana. Problemi per Maggiore, al suo posto Vilhena

12' passaggio filtrante per De Paoli, Sepe esce e sventa la minaccia

16' la Salernitana si affaccia dalle parti di Montipò: cross di Mazzocchi, Candreva impatta di testa sul primo palo ma la palla finisce abbondantemente fuori

18' spunto interessante di Hien sulla fascia che cross rasoterra in area, la difesa granata libera ma c'era fuorigioco

19' SALERNITANA IN VANTAGGIO ottima combinazione Bonazzoli-Piatek, il pistolero di sinistro fulmina il Verona. E' 1-0

22' ammonito Piatek, un minuto dopo cartellino giallo anche per De Paoli

26' Vilhena dalla distanza, palla deviata in angolo: sul corner batti e ribatti in area, ma il Verona se la cava

31' Percussione di Coulibaly dal vertice destro dell'area, tiro rasoterra che Montipò blocca in presa bassa

33' Radovanovic ha una buona occasione da fuori area ma il tiro è sbilenco e finisce in curva

35' occasione Verona: da calcio d'angolo Gunter con un colpo di testa colpisce la traversa a Sepe battuto

36' clamoroso Bonazzoli, che interviene sul compagno di squadra Coulibaly lanciato verso la ripartenza. Centrocampista malconcio ma riprende senza problemi

44' ancora Radovanovic dalla distanza: il tiro però finisce sopra la traversa

46' grande occasione Salernitana! Coulibaly recupera un altro pallone e serve Piatek, che in area fa partire un diagonale ma senza centrare la porta

FINE PRIMO TEMPO Salernitana in vantaggio 1-0. Dopo un inizio contratto, Piatek porta in vantaggio il cavalluccio marino e i granata giocano in scioltezza. Almeno altre due buone occasioni per raddoppiare. Un po' di tensione nel finale tra i calciatori del Verona e l'arbitro

INIZIA IL SECONDO TEMPO: Cioffi si gioca la carta Djuric. L'ariete bosniaco al posto di un evanescente Henry.

3' Ceccherini prova a beffare Sepe sugli sviluppi di calcio, ma il portiere non fa buona guardia

6' Veloso dalla distanza di destro, Sepe para in presa bassa

7' Piatek di testa colpisce bene ma centrale, nessun problema per Montipò

10' ancora Piatek dalla distanza, l'idea è buona ma la conclusione è alta

11' PAREGGIO DEL VERONA cross dalla sinistra, buco della difesa granata. Per Depaoli è un gioco da ragazzi appoggiare di testa in rete

12' il Verona insiste, Verdi di destro dalla distanza spara alto

Dopo un'ora di gioco Nicola cambia l'attacco: fuori Bonazzoli e Piatek per Botheim e Dia

16' Candreva, punizione dalla distanza, palla altissima

19' ottimo spunto di Doig che semina il panico in area, bravo Sepe a deviare in angolo la conclusione bassa sul primo palo

23' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA fallo di mano di Radovanovic ma IL VAR DICE NO

33' palo del Verona! Verdi da fuori area fa partire un gran tiro di sinistro che colpisce la parte esterna del legno

39' finalmente la Salernitana: Mazzocchi si invola sulla fascia sinistra, si accentra e lascia partire un gran tiro che però colpisce Candreva. Sfuma l'occasione

42' Sulemana conclusione dalla distanza, la sfera finisce in curva

45' ancora Verona, colpo di testa di Faraoni

49' SALERNITANA IN VANTAGGIO all'ultimo assalto di sinistro Dia punisce il Verona e fa impazzire l'Arechi!