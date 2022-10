Lazio-Salernitana: i granata sognano lo sgambetto all'ex patron Lotito Nicola conferma il 3-5-2 ma è pronto a cambiare gli esterni: le probabili formazioni del match

Lazio-Salernitana è una sfida che a Salerno rievoca ricordi e polemiche. Un motivo in più per provare a centrare un'impresa che avrebbe un sapore particolare all'ombra dell'Arechi. Davide Nicola alla vigilia ha definito “stimolante” la prova contro i biancocelesti, tra le squadre più in forma del torneo e intenzionate a proseguire la marcia nelle zone d'alta classifica.

Le scelte di formazione granata

I granata all'Olimpico schiereranno il tradizionale 3-5-2 ma l'idea di Nicola è di presentarsi nella Capitale con qualche variante differente rispetto a quella utilizzata in questo avvio di stagione. Candreva dovrebbe scalare mezzala, con Bradaric che potrebbe partire titolare sull'out di sinistra e Mazzocchi che tornerebbe nel suo ruolo naturale di esterno destro. Il sacrificato in mezzo al campo sarebbe Vilhena con Radovanovic perno centrale e Coulibaly a completare la mediana.

Dubbio in attacco per Nicola

Nessuna novità in difesa dove, davanti a Sepe, Daniliuc sarà il centrale con Gyomber sul centrodestra e Fazio sul centrosinistra. Qualche dubbio in avanti: Dia non è al meglio della condizione e potrebbe essere gestito. Bonazzoli è certo di una maglia, mentre Piatek si contenderà l'altra con l'ex Villareal.

Lazio senza Immbile: Felipe Anderon punta

Sul fronte opposto la Lazio si schiererà con il tradizionale 4-3-3. Priva dell'infortunato Immobile, la squadra di Sarri utilizzerà Felipe Anderson al centro dell'attacco con Pedro e Zaccagni esterni.

Lazio-Salernitana: le probabili formazioni

(stadio Olimpico - ore 18)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp: Luis Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Gila, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulilbaly, Bradaric; Bonazzoli, Piatek. A disp.: Fiorillo, Micai, Bronn, Lovato, Pirola, Sambia, Capezzi, Vilhena, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Botheim, Valencia Dia. All.: Nicola.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo - assistenti: Alasio e Bottegoni - IV uomo: Mariani. Var: Di Bello / Avar: Longo.