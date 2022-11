LIVE | Salernitana-Cremonese 2-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Cremonese

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Lovato (6' st Pirola), Fazio; Mazzocchi, Candreva (21' st Candreva), Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek (21' st Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, Micai, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili, Hendry; Sernicola, Meitè, Pickel, Quagliata (21' st Valeri); Bonaiuto (21' st Zanimacchia), Tsadjout, Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Ghiglione, Escalante, Baez, Milanese, Ciofani, Acella, Afena-Gyan, Castagnetti, Ascacibar. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido – assistentie: Bresmes e Tegoni - IV Uomo: Prontera. Var: Valeri - Avar: Nasca.

RETI: 3' pt Piatek (S), 12' pt Okereke (C), 38' pt Coulibaly

NOTE. Spettatori: 16780. Ammoniti: Fazio (S), Hendry (C), Sernicola (C). Angoli: 2-2. Recupero: 1' pt

21' - Cambio nella Salernitana: escono Piatek e Candreva, entrano Bonazzoli e Vilhena. Nella Cremonese escono Buonaiuto e Quagliata, entrano Zanimacchia e Valeri.

16' - Cremonese pericolosa con Quagliata che raccoglie un traversone dalla destra e calcia di prima intenzione, palla sull'esterno della rete.

6' - Cambio nella Salernitana: esce per infortunio Lovato, entra Pirola.

2' - Subito Cremonese pericolosa: sponda di Okereke per Tsadjout che calcia di prima intenzione: Sepe blocca.

1' - Si riparte allo stadio Arechi.

SECONDO TEMPO

45' - 1' di recupero

43' - Ammonito Sernicola.

42' - Cremonese pericolosissima: Bonaiuto ruba palla a Lovato, entra in area e calcia, Sepe ci mette la mano e salva.

40' - Ammonito Hendry.

38' - GOL SALERNITANA - Imbucata di Candreva per Coulibaly che va via di potenza a Lochoshvili, entra in area e da posizione defilata batte Carnesecchi in diagonale.

37' - Salernitana vicinissima al raddoppio: Mazzocchi serve Coulibaly che, all'altezza del dischetto dell'area di rigore, "ciabatta" la conclusione.

36' . La Cremonese trova il gol del 2-1 con un bel colpo di testa di Sernicola, servito da Meité ma l'arbitro annulla per posizione di offside.

33' - Azione insistita della Salernitana: Dia tenta la conclusione, la palla sbatte su Piatek che poi prova a deviare di tacco ma la Cremonese si salva.

31' - Ripartenza della Salernitana avviata da Dia, palla a Candreva che tenta la conclusione dal limite, Aiwu intercetta e devia in angolo.

23' - Cremonese più vivace in questa fase del match: i grigiorossi protestano per un contatto in area tra Lovato e Tsadjout ma l'arbitro lascia correre.

12' - GOL CREMONESE - Tsadjout salta più in alto di Lovato e serve Okereke che di sinistro trova un eurogol e fa 1-1.

9' - La Salernitana prova a colpire in contropiede: prima Bradaric manca una buona occasione, poi Mazzocchi tenta la conclusione dal limite ma la palla si perde alta.

8' - Ammonito Fazio.

3' - GOL SALERNITANA - Cross dalla destra di Candreva, Carnesecchi è costretto a smanacciare, Piatek anticipa Aiwu e fa 1-0.

1' - Fischio d'inizio

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Cremonese.

IL PRE-GARA. Dopo due vittorie consecutive la Salernitana va a caccia del tris contro la Cremonese. Una sola sorpresa nell'undici titolare dei granata: Daniliuc è costretto a dare forfait, al suo posto gioca Lovato che farà il suo esordio dal 1'. Bronn e Fazio completano il reparto. Per il resto nessuna novità: Radovanovic sarà il centrale di centrocampo, Candreva e Coulibaly le mezzali e Mazzocchi e Bradaric gli esterni. Davanti tocca a Dia e Piatek.