LIVE | Monza-Salernitana 2-0, la diretta web del match

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Caldirola, Marlon, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Bondo, Machin, Valoti, Vignato, Ranocchia, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Radovanovic, L.Coulibaly, Bradaric; Dia, Botheim. A disposizione: Fiorillo, Micai, Fazio, Motoc, Sambia, Candreva, Capezzi, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Vilhena, Bonazzoli, Piatek, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Giua di Olbia - Assistenti: Tolfo e Ricci - IV uomo: Camplone - Var: Marini/ Avar: Di Martino.

RETI: 24' pt Carlos Augusto (M), 35' pt Mota Carvalho (M)

NOTE. Angoli: 2-1.

35' - GOL MONZA - Mota Carvalho sfrutta un errore di Daniliuc che si lascia scavalcare dal pallone, entra in area e di sinistro batte Sepe.

24' - GOL MONZA - Invenzione di Mota Carvalho che dalla linea di fondo serve Carlos Augusto con il tacco, il brasiliano calcia e anche con l'aiuto di una deviazione di Bronn trova il vantaggio.

16' - Punizione di Bradaric, Rovella si distende e devia in angolo.

11' - Ancora Monza vivo nell'area di rigore granata: imbucata di Rovella per Mota Carvalho che calcia in diagonale, la palla esce alla sinistra di Sepe.

10' - Monza pericolosissimo: cross di Mota Carvalho per Ciurria che si coordina e colpisce in rovesciata, Sepe è attento e respinge.

8' - Occasione Salernitana: Dia entra in area sulla destra, palla al centro per Botheim ma la sfera termina tra le braccia di Di Gregorio.

5' - Il Monza si affida agli inserimenti di Mota Carvalho, la Salernitana tenta le giocate in velocità con Dia. Gara bloccata nei primi minuti di gioco.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Due sorprese nell'undici titolare della Salernitana: in mediana gioca Radovanovic e non Bohinen. Davanti sarà Botheim a far coppia con Dia. Per il resto confermate le anticipazioni della vigilia: Candreva andrà in panchina, al suo posto giocherà Maggiore.

La Salernitana va a caccia del riscatto dopo il ko contro la Fiorentina. A Monza i granata dovranno fare i conti con l'emergenza. Nicola alla vigilia ha chiesto ai suoi calciatori d'interpretare al meglio la gara, in modo da provare a chiudere con il sorriso un 2022 che ha comunque regalato emozioni importanti al cavalluccio marino.