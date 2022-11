Salernitana-Monza 3-0, Nicola: «Mancato coraggio ma non mi sento in discussione» Il tecnico dei granata: «Questa prestazione mi ha fatto molto arrabbiare»

Davide Nicola parla ai microfoni di DAZN dopo la disfatta di Monza, in cui la sua Salernitana viene travolta per 3-0 senza tirare nemmeno una volta nello specchio della porta. Il tecnico che l'anno scorso ha firmato una delle più incredibili e miracolose salvezze della storia ora sembra in bilico, nonostante un ancora rassicurante +10 sulla zona retrocessione.

Sulla prestazione generale. «Questa prestazione mi ha fatto arrabbiare. Non abbiamo avuto la fame per contrapporci. Il nostro primo tempo è stato inadeguato, abbiamo perso tutti i contrasti. Le scelte di formazione sono state dettate dal fatto che abbiamo giocato tre partite in una settimana quindi è normale che bisogna fare delle scelte. Poi abbiamo provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo ma non è andata bene. I cambi erano già previsti per mantenere la competitività necessaria. Siamo arrivati con un pò di stanchezza. Siamo arrivati qui con un certo numero di calciatori e credo la formazione iniziale era la migliore che potessi schierare in questo momento. Detto questo contro il Monza siamo mancati nella personalità, non abbiamo avuto coraggio nel proporre gioco. Dobbiamo sempre avere la fame al massimo altrimenti non va bene. Nel secondo tempo, sicuramente meglio nell'atteggiamento, anche se nel complesso non sono minimamente soddisfatto».

Se si sente in discussione dopo la pessima prestazione di oggi. «Io non mi sento in discussione, vedo la classifica ed i punti che abbiamo fatto e non credo di essere in discussione. Sono ambizioso e come ho detto anche altre volte mi metto sempre in discussione. In 15 partite vedo le prestazioni ed i punti, poi ci sta che ci possono essere anche alcuni passaggi a vuoto. Guardando la classifica non posso essere scontento, questi punti nella passata stagione li avevamo fatti a marzo-aprile. Questa squadra non è mai stata in una situazione di disagio in classifica. Ovviamente a me non basta: la squadra è mancata contro il Monza, è vero. Non abbiamo avuto la giusta personalità per reagire. Da questo punto di vista dobbiamo crescere».

Sulla scelta di puntare su Candreva. «Ha giocato e sudato tantissimo, aveva bisogno di riposo. Tutti non possono giocare sempre tutte le partite, siamo un gruppo di lavoro ed è giusto dare le chance anche ad altri. I tifosi a fine partita hanno fatto bene a fischiare. Avrei fatto lo stesso anche io a fine primo tempo. Io mi fermerei qui e valutare quelle che sono le aspettative ed il percorso».

Su quanto possa far bene questa pausa. «Ci serve per fare una analisi approfondita e va sfruttata. È diverso rispetto all'anno scorso e siamo arrivati qui che avevamo dato già tutto. La Salernitana nel 2023 deve avere costantemente un unico obiettivo: avere un atteggiamento propositivo, con la fame giusta e non come nel primo tempo di oggi».