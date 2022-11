Salernitana-Nicola: notte di riflessione sul futuro del tecnico, gli scenari Iervolino non ha gradito il ko di Monza e pretende di più. Ma domani Nicola dirigerà la ripresa

La notte porterà consiglio alla Salernitana e potrebbe risultare decisiva per il futuro di Davide Nicola sulla panchina del cavalluccio marino. La proprietà, dopo il ko di Monza, ha preferito non prendere decisioni avventate, rinviando ogni valutazione alle prossime ore. “Calma e sangue freddo” è la linea tracciata dalla società nel post-gara dello U-Power Stadium. Sarà quella definitiva? Forse.

Iervolino contrariato e perplesso

Danilo Iervolino ha lasciato l’impianto lombardo scuro in volto e visibilmente contrariato per la sconfitta subita dalla Salernitana. Oltre al risultato, a preoccupare è soprattutto l’involuzione subita dai granata, incapaci di calciare nello specchio della porta per tutti i novanta minuti. Una prestazione da dimenticare a cui si aggiungono i risultati deludenti conquistati nell’ultima settimana contro Cremonese e Fiorentina. La classifica, fortunatamente, sorride ancora alla Salernitana che, con dieci punti di vantaggio sulla terzultima, conserva un margine (abbastanza) rassicurante. Ma la proprietà, soprattutto dopo i 40 milioni investiti in estate, pretende molto di più e non ha mai fatto mistero di ambire alla zona sinistra della classifica.

Nicola torna a Salerno: domani la ripresa

Il tempo, stavolta, gioca a favore della proprietà che, in virtù della lunga sosta, potrebbe prendersi anche qualche giorno in più per valutare la posizione di Davide Nicola. Il tecnico è rientrato regolarmente con la squadra e domani alle 15 dirigerà la ripresa degli allenamenti al “Mary Rosy”. Nel ventre dello U-Power Stadium non c’è stato alcun confronto né con il presidente Danilo Iervolino né con il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Probabile che venga posticipato tutto di 24 ore quando calciatori e staff si ritroveranno a Salerno. Il programma prevede allenamenti fino a mercoledì, prima del rompete le righe.

Notte di riflessione

La Salernitana - e in particolare il ds Morgan De Sanctis - in questo momento sembrerebbe intenzionata a proseguire con Nicola ma non è da escludere che la situazione possa mutare nelle prossime ore. D’altronde anche a febbraio, dopo il pari di Genova, la proprietà scelse di esonerare Stefano Colantuono all’indomani del match e - soprattutto - dopo che il ds Walter Sabatini aveva concesso fiducia a tempo all’allenatore di Anzio. Molto, dunque, dipenderà dalla volontà del presidente che, dopo essersi confrontato con i suoi più stretti collaboratori, dovrà delineare il futuro della Salernitana. Continuità o rivoluzione? A Iervolino l’ardua scelta.