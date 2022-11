Giovani granata in azzurro: 5 convocati per il raduno under 15 dell'Italia Il futuro è roseo. Anzi, azzurro per il settore giovanile della Salernitana

Foto ripresa da U.S. Salernitana 1919

Non c'è solo la nazionale maggiore e le gioie della Bersagliera che, per la prima volta nella sua storia, porta almeno un giocatore ai Mondiali. Se per la spedizione Catariota sono partiti Piatek (Polonia), Bronn (Tunisia) e Dia (Senegal), anche il settore giovanile vive un grande momento di gioia collettiva. Come affermato in una recente nota stampa, l’U.S. Salernitana è lieta di comunicare che cinque calciatori del gruppo Under 15 sono stati convocati dal CT Massimiliano Favo per il raduno di categoria.

I convocati per il raduno sono Marco Carmine Guacci (portiere), Francesco Tommasiello (difensore), Walter Menduto e Francesco Morabito (centrocampisti). Chiude Marco Elia Paolino (attaccante)

Come dettagliato dalla stessa società granata, "Mercoledì 23 novembre i ragazzi hanno partecipato al raduno presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro. I granatini di mister Cerrato hanno svolto delle partitelle sotto la supervisione dell’area scouting della FIGC. L’attività di selezione culminerà l’8 dicembre sui campi del Centro Tecnico di Coverciano con il Torneo di Natale che terminerà l’11 Dicembre. In quella occasione ci sarà una scrematura che porterà alla formazione della prima Nazionale della filiera Azzurra".

Per i giovani granata in maglia azzurra, si spera in un bel regalo di Natale

Si spera che per i giovani atleti che difendono lo stemma dell'ippocampo, arrivi un gradito, graditissimo regalo di Natale anticipato. Il progetto tecnico di patron Iervolino, dopotutto, sembra voler andare in quella direzione: un modello sostenibile e che punti fortemente sui giovani, diventando una cantera di rilievo come per i casi, più che noti, di Atalanta e Udinese. Buona fortuna ai giovani ragazzi granata in maglia azzurra.