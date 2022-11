Salernitana mondiale: buona la prima per Piatek, 2-0 contro l'Arabia Saudita Il pistolero fa il suo debutto nella vittoria che lancia la Polonia al primo posto nel girone

Con l'esordio di Piatek contro l'Arabia Saudita, tutti e tre i convocati della Salernitana hanno fatto il loro debutto in Qatar. Il pistolero era stato tenuto in panchina nel match inaugurale contro il Messico, conclusosi a reti bianche e con un rigore parato da Ochoa a bomber Lewandowski. Per questa seconda, fondamentale partita del giornale, il commissario tecnico della Polonia, Michniewicz, ha optato per un cambio di modulo, passando dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Unica punta Lewandowski con alle spalle gli ottimi Zielinski, Milik e Frankowski.

La partita è ricca di spunti e l'Arabia Saudita conferma le buone sensazioni della vigilia, dimostrandosi una squadra che fa dell'intensità fisica il suo punto di forza. A sbloccare il match, però, è uno dei gioielli del Napoli, Zielinski. Il centrocampista firma l'1-0 con un bolide da dentro l'area al 39esimo minuto. Poco dopo, prima dello scadere del primo tempo, viene assegnato un rigore ai sauditi. Ancora una volta, un "italiano" si rende protagonista: il portiere Szczesny irretisce Al Dawsari e, sulla ribattuta, ci mette nuovamente le sue manone.

Polonia-Arabia Saudita (2-0) Piatek entra per far salire la squadra. Ok in ruolo da gregario

Il secondo tempo è teso, con l'Arabia Saudita che aggredisce e la Polonia che prova a contenere e pungere in ripartenza. Proprio per avere maggior presenza in avanti, il ct dei biancorossi inserisce Piatek al 71' al posto di Milik. Il giocatore granata, seppur non entrando nel vivo della manovra, fa sentire la sua stazza, riuscendo a far risalire meglio la squadra. Alcuni minuti dopo, all'82esimo, arriva il gol dell'uomo più atteso: Lewandowski. Il capitano chiude così i conti e nonostante i tanti minuti di recupero, l'Arabia Saudita accusa il colpo e non riesce a reagire.

La Polonia di Piatek è attualmente prima nel girone a 4 punti, seguita dalla stessa Arabia Saudita (3 punti), Messico (1 punto) e Argentina (0 punti). Proprio le due formazioni del continente americano si affrontano questa sera in un incontro thrilling, con Messi che dovrà caricarsi l'albiceleste sulle spalle. L'ultima giornata del girone vedrà opporsi proprio Polonia e Argentina, il 30 novembre alle ore 20.

Per Bronn, qualificazione quasi impossibile. Boulaye Dia: sarà spareggio con l'Ecuador

Riguardo gli altri due convocati in maglia granata, le cose si sono complicate tantissimo per la Tunisia di Dylan Bronn, che per provare a passare il turno dovrà battere la Francia campione in carica. Il man of the match di Senegal-Qatar, Boulaye Dia, si gioca un autentico spareggio contro la rivelazione Ecuador, che non sfigura e che già nelle qualificazioni ha dimostrato di poter ampiamente tenere testa a Brasile e Argentina, due delle superfavorite per la vittoria finale.

Il Senegal sfida l'Ecuador il 29 novembre alle ore 16, mentre la Tunisia giocherà con la Francia il 30 novembre alle 16.