Ritiro Salernitana: i convocati per Antalya, Sepe resta a casa Bronn raggiungerà i compagni nei prossimi giorni, assenti Dia e Piatek

Sono 26 i calciatori della Salernitana che domani mattina saliranno sull'aereo che li condurrà in Turchia, destinazione Antalya. A sorpresa non partirà con il gruppo Sepe che si è fermato in mattinata: il portiere, come comunicato dalla società, «ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro». Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime 48 ore quando verranno effettuati ulteriori accertamenti.

All'appello mancano anche i tre calciatori che hanno disputato il Mondiale: Bronn si aggregherà nei prossimi giorni in Turchia; Piatek e Dia beneficeranno ancora di qualche giorno di riposo.

Al gruppo sono stati aggregati anche Sy e Kristoffersen che, pur essendo fuori lista, lavoreranno con la squadra.

Al termine della seduta di allenamento Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Antalya dove i granata inizieranno a lavorare da domani pomeriggio. In Turchia, tra l'altro, la Salernitana disputerà anche due amichevoli.

Salernitana, i convocati per il ritiro di Antalya

PORTIERI :

Fiorillo

Micai

Sorrentino;

DIFENSORI:

Bradaric

Daniliuc

Fazio

Gyomber

Lovato

Motoc

Pirola

Sambia

Sy

CENTROCAMPISTI:

Bohinen

Candreva

Capezzi

Coulibaly L.

Kastanos

Iervolino

Maggiore

Radovanovic

Vilhena

ATTACCANTI:

Bonazzoli

Botheim

Kristoffersen

Orlando

Valencia.

Ultimo allenamento a Salerno

Questa mattina la Salernitana ha svolto l'ultimo allenamento sul prato del Mary Rosy. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con una partita finale. La preparazione dei granata riprenderà domani pomeriggio nel ritiro di Antalya.