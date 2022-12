Salernitana, tutto pronto per il ritiro in Turchia: le amichevoli in programma I granata di mister Nicola affronteranno Fenerbache e Alanyaspor

Definito il ritiro invernale dei ragazzi di mister Nicola. Attualmente mancano all'appello Dia, Bronn e Piatek, impegnati con il mondiale in Qatar. Se Dylan Bronn potrebbe essere presente già dai primi giorni del ritiro, per i due bomber di Senegal e Polonia ci sarà da attendere almeno la fase ad eliminazione diretta. Il ritiro in Turchia servirà a Nicola per ritrovare uomini (a partire da Gyomber) e mettere a punto, specialmente dal punto di vista tattico, ciò che non ha funzionato nella prima parte di stagione. I 17 punti sono uno score notevole ma non va abbassata la guardia né l'attenzione, considerando che alla ripresa si affronteranno squadre di vertice come Milan, Napoli e Atalanta.

Salernitana, sfide contro Fenerbahce e Alanyaspor

In una nota stampa rilasciata dalla società di Via Allende si legge che "l’U.S. Salernitana 1919, in partnership con Match Pr Spor, è lieta di comunicare nel corso del ritiro a Belek (Antalya) dall’8 al 15 dicembre i granata affronteranno in amichevole il 10 dicembre il Fenerbahce e il 15 dicembre l'Alanyaspor. Entrambe le amichevoli si svolgeranno presso l'Alanya Oba Stadium". La partita più interessante sarà sicuramente quella con il Fenerbahce, una delle più importanti compagini della massima divisione turca e frequentatrice abituale dei massimi palcoscenici continentali. Il Fenerbache guida attualmente la Superlig turca con 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'Alanyaspor, invece, è al nono posto del campionato, con 17 punti totalizzati in 13 giornate.

L'amichevole di prestigio contro la capolista della Superlig turca

Tra le fila della squadra turca milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, Joao Pedro, l'ex del Chelsea Michy Batshuayi e una delle rivelazioni del mondiale, l'ecuatoriano Enner Valencia. Nonostante abbia già compiuto 33 anni, Valencia è salito alla ribalta grazie alla doppietta inaugurale contro il Qatar e al gol del pareggio contro l'Olanda. Poi, l'epilogo sfortunato contro il Senegal di Boulaye Dia, che vince lo scontro diretto e beffa la compagine latinoamericana. Tra le cessioni rilevanti dell'ultimo anno da parte del Fenerbahce non si può non menzionare il muro coreano Kim, approdato quest'estate alle pendici del Vesuvio. Con il Napoli, Kim Min-Jae sta dimostrando tutto il suo potenziale e che i 18 milioni spesi questa estate sono un vero e proprio affare.