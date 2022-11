Ritiro Salernitana: giovedì la ripresa, dall'8 al 15 si vola in Turchia Ufficializzato il mini ritiro all'estero

Ultimi giorni di vacanza per calciatori e staff della Salernitana. La società ha fissato il raduno in città per domani quando riprenderanno gli allenamenti al Mary Rosy. Sarà un mese molto intenso ed importante per ritrovare la miglior condizione e farsi trovare pronti alla ripresa delle ostilità. I granata lavoreranno una settimana a Salerno per poi volare a Belek comune di Antalya, in Turchia. Il mini-ritiro estero inizierà nel giorno dell'Immacolata e proseguirà fino al 15 dicembre. Nelle prossime ore il club ufficializzerà il programma delle amichevoli: due saranno disputate all'estero, altre due al rientro in Italia. Alla ripresa Nicola spera di ricevere risposte incoraggianti da Gyomber che ha smaltito i postumi dell'infortunio e dovrebbe riprendere la preparazione con il gruppo.