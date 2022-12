Salernitana, tutti pazzi per Dia: l'attaccante piace a diversi club inglesi La società granata prova ad accelerare per il riscatto dal Villarreal

Il buon mondiale disputato con il Senegal ha aumentato ancor di più il valore di mercato di Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana, voluto fortemente dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, è uno dei pezzi pregiati della rosa granata. La società del presidente Danilo Iervolino ha da tempo manifestato l'intenzione di riscattare il calciatore dal Villareal, mettendo sul tavolo i 12 milioni richiesti dal club spagnolo. Ma il cavalluccio marino deve fare i conti con la concorrenza che, dopo il mondiale in Qatar, è diventata spietata.

Sirene inglesi per Dia

Dia è, infatti, finito nel mirino di diversi club inglesi, su tutti l'Everton ed il West Ham che hanno sondato il terreno con l'entourage del calciatore. La Salernitana, dunque, dovrà pigiare sull'acceleratore per bruciare la concorrenza. I rapporti con il Villarreal sono buoni ma la trattativa per il riscatto, intavolata già nelle scorse settimane, per il momento resta in stand-by. Molto, infatti, dipenderà anche dal rendimento che avrà l'attaccante nella seconda parte di stagione.

Boulaye mette il Milan nel mirino

Con sei gol messi a segno e due assist, Dia ha trascinato il cavalluccio marino, attestandosi tra i grandi protagonisti della serie A. La speranza della Salernitana, chiaramente, è che il calciatore possa confermarsi su questi livelli. Da ieri l'attaccante è tornato a Salerno per riprendere la preparazione con i granata ed iniziare il percorso di avvicinamento al match del 4 gennaio contro il Milan. Per il mercato, poi, ci sarà tempo...