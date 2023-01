Salernitana, Agropoli rende omaggio alla storia del bomber Vincenzo Margiotta Appuntamento martedì 10 gennaio alle 18.30 nell'aula consiliare del comune cilentano

Martedì 10 gennaio, alle ore 18:30, si terrà l'evento "Vincenzo Margiotta: 106 anni di leggenda granata". L'iniziativa vuole omaggiare il più grande bomber di tutti i tempi della storia della Salernitana, l'agropolese Vincenzo Margiotta. La serata sarà un'occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e per ricostruire come si viveva il calcio di quegli anni, nell'immediato dopoguerra e non solo.

Le testimonianze (anche inedite) avranno una valenza socio-culturale per tutta la comunità agropolese e salernitana. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Agropoli e vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, della famiglia Margiotta, di esponenti e dirigenti dello sport locale. Il club "Vincenzo Margiotta" si avvarrà della collaborazione del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs e dell'associazione "Macte Animo 1919". Prevista, inoltre, la partecipazione dei dirigenti e di una rappresentanza del gruppo squadra della Salernitana.

Durante la serata interverranno: Roberto Antonio Mutalipassi, sindaco di Agropoli; Roberto Apicella, assessore al Turismo, Commercio ed Eventi del Comune di Agropoli; Nico Caruccio, presidente del club Salernitana "Vincenzo Margiotta" Agropoli-Paestum; Riccardo Santoro, presidente Centro di Coordinamento Salernitana Clubs; Carlo Balbiani, delegato ai rapporti con la U.S. Salernitana 1919; Umberto Adinolfi, presidente dell'associazione Macte Animo 1919; Lorenzo Margiotta, figlio di Vincenzo Margiotta; Maurizio Milan, amministratore delegato U.S. Salernitana 1919.

Gli interventi di lettura saranno a cura di Matteo Amaturo, attore e figlio di Gigi Amaturo, indimenticato giornalista salernitano e amico di Vincenzo Margiotta. Durante la serata ci saranno, inoltre, gli interventi di Massimo Falci, vicepresidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs e di Roberto Buonfrisco, responsabile rapporti tra Clubs Salernitana nel mondo.