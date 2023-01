Paganese, D'Agostino salta l'Angri. Da valutare Brugnano Si attendono indicazioni su dove si disputerà il derby

La squadra e lo staff tecnico e dirigenziale, si sono ritrovati nel primo pomeriggio al Superga di Mercato San Severino, per la ripresa degli allenamenti, in vista della sfida di domenica contro l’Angri.

Si attendono indicazioni dove disputare la partita in calendario domenica ore 14:30.

Lo staff medico valuterà il recupero di Paolo Brugnano ai box per l’infortunio muscolare subito con la Vis Artena. Intanto il Giudice Sportivo della Serie D ha fermato per un turno il capitano D'Agostino ammonito domenica e che era in diffida.