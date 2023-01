LIVE | Lecce-Salernitana, la diretta web del match Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cassandro, Gallo, Lemmens, Tuia, Askildsen, Helgason, Gonzalez, Ceesay, Di Francesco, Banda, Voelkerling. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Lovato, Pirola, Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Imperiale e Lombardo. IV uomo: Rutella - Var: Maresca/Avar Ghersini.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: granata in campo con la difesa a quattro. Chance dal 1' per Sambia con Bradaric sulla sinistra, Bronn e Troost-Ekong al centro. Da capire se i granata si schieraranno con il centrocampo a quattro o a tre: tutto dipenderà dalla posizione di Candreva che potrebbe agire da esterno destro di centrocampo o da ala nel tridente.