Mercato Salernitana: ceduto Capezzi, la Samp su Botheim: tutte le trattative De Sanctis va a caccia di un esterno: torna calda la pista Ebosele, ai saluti anche Radovanovic

Ultime 48 ore di calciomercato per la Salernitana che va a caccia di almeno altri due rinforzi da garantire a Nicola. Manca solo l'ufficialità per l'ingaggio dell'attaccante Jovane Cabral, 24enne dello Sporting Lisbona. Il ds Morgan De Sanctis tiene in caldo anche Serdar Dursun del Fenerbache ma prima ha necessità di cedere uno tra Federico Bonazzoli, Diego Valencia ed Erik Botheim. Per quest'ultimo si registra un interessamento da parte della Sampdoria. L'eventuale partenza del norvegese consentirebbe ai granata di chiudere l'ingaggio di un altro attaccante.

Ma ds granata ha necessità anche d'ingaggiare un esterno che, in attesa del ritorno di Pasquale Mazzocchi, possa rappresentare un'alternativa sia a destra che a sinistra. Prima del gong del mercato potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Salva Ferrer dello Spezia ma la Salernitana continua a seguire anche Festy Ebosele dell'Udinese e Nadir Zortea dell'Atalanta.

Intanto il club granata ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Leonardo Capezzi al Perugia dove il centrocampista ritroverà Fabrizio Castori. In biancorosso potrebbe passare anche Ivan Radovanovic che è stato sondato pure dalla Reggina. Il serbo è in scadenza di contratto e la Salernitana vorrebbe cederlo per liberare un altro posto nella lista degli over. Si lavora anche per il prestito del portiere Jacopo De Matteis alla Fermana mentre Grigoris Kastanos dovrebbe restare in granata.