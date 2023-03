Ochoa, disavventura in volo: prima perde l'aereo, poi l'atterraggio d'emergenza L'incredibile avventura - a lieto fine - del portiere della Salernitana

Ha dell'incredibile la disavventura capitata al leggendario portiere messicano, ora in forza alla Salernitana, Guillermo "Memo" Ochoa. Il capitano della nazionale centroamericana ha perso il volo che l'avrebbe portato, per tempo, alla concentrazione della sua selección. Fin qui, tutto normale. Capita a tutti di arrivare in ritardo, anche ai più precisi. Eppure, la sorte ha voluto che proprio il volo successivo preso per raggiungere i compagni - precisamente, il volo con destinazione Madrid, scalo principale per i voli provenienti da Centro e America Latina - abbia avuto un guasto e sia stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Uno spavento che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze, grazie alla prontezza e all'abilità del capitano che ha effettuato l'atterraggio sulla pista dell'aeroporto di Maiorca.

Il capitano dell'aereo che trasportava Ochoa e gli altri passeggeri è uscito dalla cabina dopo l'atterraggio rassicurando tutti. Al che "Memo" Ochoa ha colto una istantanea del momento e pubblicato lo scatto su Instagram con una dicitura carica d'emozione: "No todos los héroes llevan capa" («non tutti gli eroi portano un mantello»).

Ochoa potrebbe saltare la prima delle due partite in programma per la Tricolor

A causa di questa breve, ma intensa serie di disavventure, il capitano della Tri potrebbe saltare la prima partita in programma di Nations League di Concacaf contro il Suriname. Non dovrebbe esserci alcun problema, invece, per la seconda partita del Messico, da giocare contro la Giamaica.