Salernitana-Inter, al via la prevendita: prelazione fino a martedì, i prezzi La sfida con i nerazzurri è in programma venerdì 7 aprile alle 17

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 10 di domani, giovedì 23 marzo, e fino alle ore 10 di martedì 28 marzo saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Inter in programma venerdì 7 aprile alle ore 17 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno.

La vendita libera partirà alle ore 12 di martedì 28 marzo.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

Inter-Salernitana: i prezzi dei tagliandi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 117 + € 3,00 (intero) - € 72 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 57 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 87 + € 3,00 (intero) - € 57 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 42 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 72 + € 3,00 (intero) - € 52 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 35 + € 3,00 (under 14)

Distinti: € 57 + € 3,00 (intero) - € 43 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 30 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 43 + € 2,00

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) al prezzo privilegiato di € 5,00 dovranno inviare mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 24 marzo. Il tagliando per l’accompagnatore ha un costo di 20€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare martedì 4 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede al Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Le richieste pervenute prima delle ore 10:00 di giovedì 23 marzo non saranno prese in considerazione.

Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2022), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno inviare mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.

Le richieste pervenute prima delle ore 10:00 di giovedì 23 marzo non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.