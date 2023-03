Prevendita Salernitana-Inter verso numeri da record: arrivano oltre mille ospiti Ottimi dati per il match del 7 aprile, nonostante l'orario decisamente inconsuet.

Può essere una delle partite con maggior numero di presenze all'Arechi per la stagione 2022/2023. Nonostante i prezzi alti fissati dalla società per una delle partite di cartello, sono già più di 10.300 i biglietti staccati per l'incontro del 7 aprile. Il dato è ancora più importante se si considera che si giocherà alle 17:00 di un giorno lavorativo. Altro dato che spicca è quello della vendita dei tagliandi per la Nord. Finora, ne sono stati staccati già oltre 1.200. Una partita molto attesa da entrambe le tifoserie, con alcuni simpatizzanti salernitani che dovrebbero andare a rinfoltire la delegazione della tifoseria meneghina.

Verso Salernitana-Inter: il costo dei biglietti, settore per settore

Ricordiamo il prezzo dei biglietti, per chiunque volesse prendere parte come pubblico al prossimo big match dell'Arechi.

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 117 + € 3,00 (intero) - € 72 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 57 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 87 + € 3,00 (intero) - € 57 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 42 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 72 + € 3,00 (intero) - € 52 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 35 + € 3,00 (under 14)

Distinti: € 57 + € 3,00 (intero) - € 43 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 30 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 43 + € 2,00

Ricordiamo che non è più possibile inviare le richieste di accredito per i possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2022) e per le persone diversamente abili per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) a costi agevolati. La data ultima di richiesta era fissata al 23 marzo (incluso).