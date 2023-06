Salernitana, presentato il nuovo progetto "Sentimento Granata" La conferenza stampa alla presenza dell’ad Maurizio Milan

Questa mattina al Polo Nautico è stato presentato l'innovativo progetto a cavallo tra il cartaceo e il multimediale: "Sentimento Granata". Un album interattivo elaborato in partnership con altre realtà imprenditoriali e con il beneplacito della stessa Salernitana. In cantiere, anche l'idea di creare un prodotto per bambini - una "favola granata" - attraverso la realtà aumentata. L'amministratore delegato Maurizio Milan afferma che queste iniziative vanno a complementare ciò che fa il club in questo momento. "Fare club a Salerno significa coinvolgere dei partner e crescere insieme. Sono ambizioni che non si compiono in dieci minuti ma c'è una prospettiva da qua a dieci anni. Fremo cose straordinarie qui e le faremo anche insieme ad altri partner".

Radici ed emozioni: un binomio per fare bene

Milan sottolinea che "una delle cose più importanti che ho scoperto qui a Salerno è la storia, le radici di questa squadra. Poi se mi svesto della parte emotiva, si tratta di una gestione come un'altra. Ma quello che mi fa tenere attaccato alla scrivania è che qui tu lavori con le emozioni delle persone. Vediamo un crescendo di cultura salernitana. Nei bambini sta diventando la cultura dominante. C'è tutta una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Questo elemento va rispettato tantissimo". E su quel progetto decennale di cui Milan parla, l'amministratore delegato afferma che "il presidente parla di sostenibilità. Io parlo di sostenibilità a 360 gradi: non solo economica ma complessiva, totale. E ci sono già tante altre realtà che ci guardano con molto rispetto, anche per la nostra tifoseria".