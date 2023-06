Piatek saluta i tifosi: "Ho sempre dato il 100% per la maglia" Il bomber polacco ringrazia per la fiducia e chiude con un "Avanti Bersagliera!"

Krzysztof Piatek dovrebbe essere uno dei primi elementi in organico a salutare squadra e tifosi granata. Piatek, attualmente in prestito dall'Herta Berlino, non dovrebbe essere riscattato. Più che per il costo del cartellino, infatti, pesa un ingaggio decisamente fuori portata. E così, conscio che si va verso una naturale e serena fine dell'avventura in maglia granata, il bomber polacco saluta tutti con un breve post su Instagram, contornato da un bel video ricopilativo della sua stagione all'ombra dell'Arechi.

"Sono orgoglioso di questa grande stagione della squadra! Abbiamo realizzato il nostro obiettivo e una sconfitta non puo cancellarlo. Contro le big - sono tutte le partite da ricordare! Tutti vogliamo sempre di più, ma so che il mio impegno è sempre stato massimo, ho sempre dato il 100% per la maglia granata, sia in allenamento che in partita. Grazie per aver avuto tanta fiducia! Avanti Bersagliera!".

Piatek esce dal campo con la maglia sudata

Nonostante i notevoli problemi nel trovare il gol in questa stagione, il pistolero polacco è sempre stata la seconda scelta di NIcola e Sousa (la prima, ovviamente, era Boulaye Dia) per l'attacco granata. Piatek ha lavorato sempre con grande dedizione e al di là dei numeri realizzativi ha dato un apporto notevole dal punto di vista tattico. Capace di far salire la squadra, di prendersi falli in buona posizione, giocare di sponda e andare in pressing dalla trequarti campo avversaria: Piatek è stato un tuttofare dell'attacco della Bersagliera. In 33 partite ufficiali, il pistolero ha messo a referto quattro reti e cinque assist, giocando per un totale di 2.140 minuti ed entrando nell'11 titolare nel 66% degli incontri disputati.

Ora, per Piatek si apre l'ennesimo bivio di una carriera che sembrava destinata ad una esplosione folgorante (il polacco al Genoa era una vera e propria macchina da gol) ma che, poi, si è ridimensionata anno dopo anno. Con l'Herta Berlino che è stato appena retrocesso nella seconda serie tedesca (Zweite Bundesliga), è probabile che, per via dell'ingaggio importante, debba trovarsi una nuova destinazione. Vada come vada, il pistolero PIatek lascia un bel ricordo alla città di Salerno e ai tifosi salernitani. Perché fino all'ultimo e in ogni occasione, Piatek è uscito dal campo con la maglia sudata.