Nuovo stadio Salernitana: da De Luca parole al miele per Vigorito e il Bari Il governatore: il presidente sannita ci considera città sorella, con i pugliesi siamo gemellati

Tra i tanti passaggi del presidente Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di restyling dello stadio Arechi, ce ne sono alcuni particolarmente significativi a proposito dell'ipotesi di "traslocare" le partite casalinghe della Salernitana durante i lavori.

"Se facciamo un tipo di scelta, la Salernitana dovrà giocare altrove per una sola stagione. Altrimenti avremo problemi per tre o quattro stagioni - ha detto durante la conferenza -. La prima scelta è far partire il cantiere e decidere dove giocare un campionato. Gli stadi disponibili sono Bari o Benevento".

E qui De Luca ha avuto parole al miele per entrambe le realtà: "Se dovessimo fare questa scelta il presidente del Benevento ha già dato grande disponibilità e ci considera una città sorella. Con il Bari siamo gemellati, il San Nicola è uno stadio bellissimo, ma ci vuole più tempo".

L'altra ipotesi, che però pare la meno praticabile, è quella di una struttura "transitoria" come il Vestuti, che però andrebbe totalmente rimesso a nuovo e non sembra utilizzabile in tempi brevi.