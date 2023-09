Nuovo stadio "Volpe", ecco tutti i dettagli del progetto Venti varchi per l'ingresso del pubblico, spogliatoi, sale massaggi e area stampa

Da lunedì potrebbe entrare definitivamente nel vivo il progetto del nuovo stadio Volpe. La Salernitana si è presa una settimana di tempo per valutare il progetto, poi scioglierà le riserve in modo da consentire a Regione Campania e Lega di serie A (che coordinerà gli interventi) di mettere in moto la macchina organizzativa.

Intanto nel corso della trasmissione Granatissimi, in onda su Ottochannel, sono stati resi noti importanti dettagli relativi al progetto. I tecnici, come è noto, hanno previsto una capienza di 15030 posti per lo stadio temporaneo che dovrebbe ospitare le partite della Salernitana durante i lavori all'Arechi. Il progetto prevede importanti interventi di demolizione: saranno abbattuti il Palatulimieri ed alcuni serbatoio presenti nell'area. Anche il campo da calcio sarà spostato: il centrocampo sorgerà in linea d'area dove, attualmente, è ubicato il Palatulimieri.

Quattro le tribune previste, di cui una coperta. La più grande avrà una capienza di 5698 posti, quelle alle spalle delle porte saranno “gemelle” e potranno contenere ciascuna 2963 persone, mentre la tribuna coperta potrà ospitare fino a 2170 persone. Le due curve saranno posizionate negli angoli e avranno una capienza di 628 posti ciascuna. L'ingresso per il pubblico sarà soltanto da via Allende: previsti 20 varchi con altrettanti tornelli (probabilmente ognuno con duplice ingresso). Le due tribune autorità sorgeranno nel settore coperto. L'area degli spogliatoi, in parte prefabbricata e in parte già esistente, sarà ubicata alle spalle della tribuna coperta e prevederà due locali per le squadre, due sale massaggi, due sale infermeria, un deposito, due spogliatoi per gli arbitri ed un ufficio-sala Var.

L'ingresso in campo sarà realizzato in un corridoio sottostante la tribuna. Prevista anche un'area stampa - anche in questo caso con moduli prefabbricati - con allestimenti per le tv, sala stampa e mix zone. Definita anche l'area di prefiltraggio e le distanze dai parcheggi: poco più di un chilometro dall'Arechi, 500 metri dal parcheggio sud, un chilometro e 300 metri dalla tangenziale.