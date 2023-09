Salernitana, tegola in attacco: si ferma Ikwuemesi Il calciatore dovrà saltare almeno le prossime due partite

Tegola per la Salernitana che perde Ikwuemesi per le sfide contro Empoli e Inter. La società granata ha comunicato "che gli esami diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Chukwubuikem Ikwuemesi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico dell’adduttore destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo".

Da valutare, invece, le condizioni di Dia: l'attaccante sta meglio e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match del "Castellani".