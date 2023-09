Lotito torna a Salerno: "Sistema calcio va rivisitato a 360 gradi" L'ex patron granata cerca di glissare le domande sulla Salernitana ma parla di temi importanti

L'ex patron della Salernitana, Claudio Lotito è tornato in provincia di Salerno in occasione della giornata nel ricordo di Silvio Berlusconi. Intercettato ai microfoni di Ottochannel, Lotito ha affermato che "questo è un campionato abbastanza competitivo. Ci sono le condizioni affinché sia un campionato avvincente e lo sta dimostrando questa prima parte di campionato. Poi mi auguro sempre che prevalga il merito e che indipendentemente dalla storia del club, prevalgano le idee e la qualità dei club".

Lotito: "Rivedere l'intero sistema calcio"

Interpellato sulla ristrutturazione dell'Arechi, Lotito dribbla e afferma di aver "appreso con piacere che oggi il ministro ha sdoganato un mio vecchio cavallo di battaglia che è quello di creare una figura istituzionale adibita agli stadi per dare risposte immediate (un vero e proprio commissario). Penso che oggi ci siano tutte le condizioni per poterlo fare, per creare stadi a misura d'uomo. Bisogna intraprendere questo percorso e concretizzare questa iniziativa quanto più celermente possibile".

Riguardo la riforma sulla giustizia sportiva. "Il sistema calcio va rivisitato a 360 gradi per renderlo più efficiente e trasparente. Bisogna dare certezza dell'applicazione del diritto e della giustizia".

Infine, una battuta su se sarà presente o meno per il match Salernitana-Lazio, in programma per il 25 novembre alle ore 15:00. "No, probabilmente non ci sarò per una questione di impegni. Non vado più a vedere nemmeno le partite della Lazio in trasferta. Mi sarà impossibile essere presente".