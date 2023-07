LIVE. Serie A, Salernitana: la diretta del calendario Oggi comincia il percorso di avvicinamento alla nuova stagione

Alle 12:30 prenderà il via la cerimonia che ci lancia definivamente nella nuova stagione 2023/2024. Da Ottopagine, seguiamo in diretta la cerimonia e pubblichiamo, live, ogni aggiornamento, andando a scrivere il calendario della Bersagliera per la prossima stagione.

Calendario asimmetrico e solo un turno infrasettimanale

Oggi si sorteggia il calendario delle 38 giornate di Serie A. Gli elementi da tenere in considerazione per il sorteggio riguarda il calendario asimmetrico, una novità che è stata ben accolta e che sembra destinata a sedimentarsi. Quest'anno, inoltre, ci sarà appena un turno infrasettimanale, mentre non ci sarà alcuna sosta aggiuntiva che non sia legata alle Nazionali. Altro punto d'interesse per la Salernitana riguarda l'alternanza tra i granata e il Napoli per le partite in casa e trasferta (quando la Salernitana gioca all'Arechi, il Napoli sarà in trasferta. Quando i partenopei giocano al San Paolo, la squadra granata avrà il turno fuori casa).