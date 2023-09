LIVE | Salernitana-Inter 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana-Inter, la diretta web del match

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Kastanos, Bohinen, Martegani, Legowski, Bradaric; Dia, Cabral. A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Fazio, Stewart, Maggiore, Bronn, Mazzocchi, Tchaouna, Sfait, Pirola. Allenatore: Sousa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaasen, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Lautaro Martinez, Aslani, Mkhitaryan, Bisseck, Dimarco, Damian, Agoume, Sarr, Stankovic, Bastoni. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Abisso di Palermo

NOTE. Ammoniti: Calhanoglu (I). Angoli: 1-2.

43' - Palla gol per la Salernitana: Bohinen lancia Cabral che entra in area e calcia di prima intenzione: palla alta.

38' - Serie di batti e ribatti nell'area di rigore della Salernitana, ci prova prima Klassen e due volte Calhanoglu ma la difesa granata riesce a salvarsi.

30' - Salernitana pericolosissima con un tiro a giro di Kastanos che esce di poco alla destra di Sommer.

26' - Ci prova Kastanos, tiro deviato in angolo.

24' - Brutta entrata di Calhanoglu su Legowski: giallo per il centrocampista nerazzurro.

22' - Buon momento per la Salernitana: Martegani entra in area, appoggia per Cabral che calcia, palla respinta. Qualche istante dopo ci riprova Cabral ma la palla esce alla destra di Sommer.

21' - Ci prova la Salernitana: Daniliuc dalla sinistra serve Dia che controlla in area ma non riesce a calciare.

16' - L'Inter sbaglia in uscita, Bohinen prova ad innescare Dia ma il suggerimento è fuori misura.

11' - Inter pericolosissima: cross in area per Thuram che colpisce di testa, palla deviata in angolo da Gyomber che salva i granata.

10' - Terza palla gol per l'Inter che arriva al tiro con Dumfries, la palla si perde sopra la traversa.

7' - Ancora Inter pericolosa: traversone dalla sinistra di Carlos Augusto per Sancez che da ottima posizione spara alle stelle e si divora il vataggio.

6' - Inter pericolosa: punizione di Calhanoglu, colpo di testa di Carlos Augusto: Ochoa vola e devia in angolo.

1' - Dopo trenta secondi ci prova Thuram con un tiro dalla distanza, Ochoa blocca senza problemi.

1' - Fischio d'inizio: l'Inter gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Inter.