LIVE | Sassuolo-Salernitana 0-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Castillejo; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide, Mulattieri, Volpato, Racic, Bajrami, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Dia; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Lovato, Gyomber, Bradaric, Sambia, Legowski, Martegani, Kastanos, Botheim, Candreva, Stewart, Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: Lo Cicero e Trasciatti. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/Avar: Meraviglia

RETI: 5' pt Ikwuemesi (S), 17' pt Dia (S)

NOTE. Angoli: 3-0.

22' - Prova a riorganizzarsi il Sassuolo dopo l'uno-due della Salernitana.

17' - GOL SALERNITANA - Giocata super di Tachouna che si accentra e serve Dia in area, il senegalese prende il tempo alla difesa e di destro batte Consigli.

10' - Sassuolo pericolosissimo: apertura di Berardi per Castillejo che controlla in area e calcia, Ochoa si supera e con la mano sinistra salva la Salernitana.

5' - GOL SALERNITANA - Contropiede granata: Mazzocchi lancia Ikwuemesi che va via sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Consigli batte l'estremo difensore emiliano.

2' - Angolo di Berardi, deviazione di Coulibaly che manda in angolo ma che brividi per Ochoa.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Una sola novità in casa Salernitana: Inzaghi lancia dal 1' Fazio (e non Gyomber) accanto a Pirola; Daniliuc sarà l'esterno destro con Mazzocchi sulla sinistra. In mediana chance per Bohinen con Maggiore e Coulibaly mezzali. Davanti fiducia a Ikwuemesi con Tchaouna e Dia sulla trequarti.