Fiorentina-Salernitana 3-0, Italiano: "Coscienti dell'importanza del match" Il tecnico dei toscani: "I ragazzi hanno lavorato da squadra matura e vera"

La Fiorentina vince e (convince) per 3-0, senza nemmeno soffrire più di tanto, contro una Salernitana troppo molle e distante da quella guerrigliera vista settimana scorsa contro la Lazio. Con al vittoria di oggi, la viola supera il Bologna e raggiunge la quinta posizione in solitaria, mettendo nel mirino i posizionamenti che valgono la Champions.

Le parole di Italiano nel post-partita

Italiano si è definito chiaramente soddisfatto del match. "Abbiamo fatto bene tutto oggi. Rifinitura, conclusione... Abbiamo lavorato bene nel concedere poco alla Salernitana. I ragazzi hanno lavorato da squadra matura e vera. In presentazione di gara avevamo detto che necessitavamo una prestazione di alto livello, per la classifica. I ragazzi hanno capito l'importanza di questi tre punti".

Su Beltrán, tra i migliori in campo. "Oltre al rigore ha lavorato bene, è venuto a legare il gioco e ha permesso alla squadra di guadagnare metri. Questo è il primo gol in campionato. Sono contento anche per Sottil. Giornata positiva, noi lavoriamo e cerchiamo di migliore tutto quello che non sta andando per il verso giusto, specie in zona gol. Questo fa bene. Da domani prepariamo un'altra gara e siamo fiduciosi".

Sulle difficoltà di queste settimane. "La pressione ce l'abbiamo tutti e viviamo per queste pressioni. Dobbiamo gestirle e affrontarle nel migliore dei modi. Quando non ci si abbatte e nasconde, vuol dire che si è persone orgogliose che vogliono dimostrare a tutti quello che valgono. Io ho sempre detto che quando si spinge forte in allenamento, l'allenatore non può abbandonare nessuno. Gioca chi dimostra di meritare".

Una chiosa sul bel clima dell'Artemio Franchi. "Questo è uno stadio che ti trascina e dobbiamo far valere il dodicesimo uomo. Noi vogliamo sempre giocare con questo clima e che ci permette di approcciare la partita come oggi".