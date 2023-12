Fiorentina-Salernitana 3-0, Inzaghi "Oggi non c'è nulla da salvare" Il tecnico granata riconosce i passi indietro rispetto alla partita vinta contro la Lazio

Un avvio shock (rigore e gol al quinto minuto di gioco) hanno "dato il la" al monologo della Fiorentina, che vince per 3-0 nel match di questa domenica pomeriggio. Veramente poca, troppo poca Salernitana, per impensierire la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che pure veniva da una striscia di risultati particolarmente negativi (4 sconfitte in 5 partite). La squadra granata ha subito tantissimo, incassando 22 tiri (di cui 9 nello specchio) e limitando il passivo grazie ad un ottimo Costil.

L'amarezza di Inzaghi nel post-partita: "Ci serva di lezione per il futuro"

Inzaghi parla ai microfoni di DAZN nel post-partita del Franchi dopo la cocente sconfitta rimediata in Toscana. "Oggi non è stata la solita Salernitana, non delle ultime due partite. Loro sono stati i soliti, squadra forte che ha fatto due finali. Dispiace ma andiamo avanti. Venivamo da quattro punti in due partite, oggi non c'è nulla da salvare tranne l'inizio del secondo tempo. Siamo stati molli e contratti. Partita da dimenticare e torniamo subito al lavoro. Torniamo subito perché la salvezza è distante solo tre punti. Dispiace perché sentir cantare il nostro pubblico e vederne così tanti deve essere uno stimolo a fare molto di più. Oggi non siamo stati quelli dell'ultimo periodo". E ancora, per Inzaghi "è stata una Fiorentina forte che fa anche le finali. Noi dovevamo avere più voglia e carattere. Avevo visto la squadra bene durante la settimana. Cercheremo subito di portare a casa una vittoria già dalla prossima. DIspiace perché venivamo da un ottimo momento".

Sul buon inizio di ripresa. "È che peggio non potevamo fare. Siamo partiti bene nella ripresa e avevamo anche potenzialmente cambi importanti. Poi però dopo aver preso il terzo gol diventa difficile. Io ci credo per la salvezza e torniamo a fare quello che abbiamo fatto prima di questa partita, specialmente adesso che abbiamo recuperato anche tutti gli effettivi".

Su Día "ha recuperato. Si è allenato solo venerdì e sabato quindi non poteva partire titolare. Lui è titolare. Oggi sono stati mancati tutti i nostri componenti e questo ci insegna che non possiamo mai sbagliare atteggiamento. Ci servirà da lezione, se siamo bravi".

Infine sulla buona prova del portiere. "Costil è una sicurezza. Ora pensiamo subito a come tornare a giocare una bella partita. La salvezza è lì a tre punti e ci basta una vittoria per tornare a respirare".