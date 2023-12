Salernitana-Juventus, cambia l’orario del match dell’Arechi La Lega ha provveduto a riformulare gli orari del 19esimo turno

Cambia l'orario di Salernitana-Juventus, partita valida per il 19esimo turno del campionato di serie A. La sfida, inizialmente in programma alle 20.45 del 7 gennaio, è stata anticipata alle 18. I granata, tra l'altro, affronteranno la Vecchia Signora già tre giorni prima - ma a campo invertito - per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La rimodulazione degli orari, tuttavia, non è dovuta alla manifestazione tricolore ma alla Supercoppa italiana che coinvolgerà Lazio, Napoli, Fiorentina e Inter. Al posto di Salernitana-Juventus, inizialmente in programma alle 20.45, è stata inserita la sfida tra Roma e Atalanta.