Salernitana, Iervolino potrebbe investire nel calcio australiano L’operazione potrebbe essere realizzata attraverso un fondo estero

La multiproprietà di Claudio Lotito tra Lazio e Salernitana gli ha permesso, poco più di due anni fa, di entrare a far parte del mondo del calcio. Ora anche Danilo Iervolino potrebbe investire in squadre straniere e, più nello specifico, in Australia.

L’indiscrezione è stata rilanciata dall'autorevole portale australiano Ftbl.com.au che ha accostato l’imprenditore Palmese ai Newcastle Jets, squadra che milita nella massima serie australiana e che è in vendita al costo di 10 milioni. L’eventuale investimento, chiaramente, non intaccherebbe l’avventura di Iervolino alla guida della Salernitana.

L’operazione potrebbe essere realizzata attraverso un fondo estero e potrebbe prevedere una collaborazione anche con altre realtà.