LIVE. Torino-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La "nuova" Salernitana torna a far punti lontano dall'Arechi. A Torino gli uomini di Pippo Inzaghi conquistano uno 0-0 che fa morale ma che non cambia di molto la situazione di classifica in chiave salvezza. La sfida regala poche emozioni: il Toro fa la partita ma chiude i primi 45' senza mai tirare nello specchio della porta. Lo stesso fa la Salernitana che, tuttavia, può sorridere per una ritrovata solidità difensiva. Buona la prova di Boateng, Pasalidis (uscito per infortunio) e Pierozzi che guidano con personalità il reparto, tenendo lontano dall'area di rigore Zapata & co.

Le uniche conclusioni nello specchio della porta arrivano nei secondi 45'. Linetty costringe Ochoa ad una parata plastica. Dall'altra parte ci prova Dia ma il tiro del senegalese viene respinto da Milinkovic Savic. Nel finale, nonostante il forcing del Toro, la Salernitana tiene e porta a casa un punto che può aiutare a preparare al meglio lo scontro salvezza di venerdì contro l'Empoli.

Torino-Salernitana 0-0: il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze (20' st Djidji), Sazonov (35' st Lovato), Rodriguez (42' pt Masina); Bellanova, Ricci (35' st Ilic), Linetty, Lazaro; Vlasic (20' st Oekkegri) Sanabria, Zapata. A disposizione: Popa, Passador, Vojvoda, Gineitis, Okereke. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng (15' st Pellegrino), Pasalidis (26' st Sambia); Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos (41' st Vignato); Tchaouna (15' st Dia). A disposizione: Costil, Salvati, Legowski, Martegani, Gomis, Ikwuemesi, Weissman. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi di Padova - assistenti: Bresmes e Scarpa - IV uomo: Dionisi - Var: Marini/AVar:Valeri.

NOTE. Ammoniti: Sazonov (T), Pierozzi (S), Linetty (T). Inzaghi (S) dalla panchina. Angoli: 10-1. Recupero: 3' pt - 5' st

51' - Triplice fischio: termina 0-0 la sfida tra Torino e Salernitana.

50' - Punizione di Ilic, colpo di testa di Lovato che non inquadra lo specchio.

49' - Torino ancora pericoloso: angolo dalla destra, Zapata svetta più in alto di tutti e gira di testa, palla alta.

47' - Torino pericoloso sugli sviluppi di un angolo: Ilic scodella, Pellegri gira ma la palla esce d'un soffio.

45' - 5' di recupero.

45' - Ammonito Linetty.

41' - Cambio nella Salernitana: esce Kastanos, entra Vignato.

36' - Palla gol per la Salernitana che arriva al tiro con Dia, Milinkovic Savic salva. I granata contestano per un tocco di mano di Bellanova in area ma nè arbitro nè Var intervengono. Ammonito Inzaghi dalla panchina.

35' - Doppio cambio nel Torino: entrano Ilic e Lovato, escono Sazanov e Ricci.

34' - Contropiede della Salernitana: Candreva prova a servire Dia in area, Sazonov salva in angolo.

26' - Inzaghi costretto a giocarsi il cambio: fuori Pasalidis per infortunio, entra Sambia.

21' - Torino pericoloso con Linetty, Ochoa vola e respinge.

20' - Doppio cambio nel Torino: entrano Djidji e Pellegri, escono Tameze e Vlasic.

19' - Ci prova Masina sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore raccoglie e calcia dal limite, palla fuori.

18' - Ammonito Pierozzi.

15' - Dopo un'ora di gioco, Inzaghi sostituisce Boateng, al su posto entra Pellegrino. Fuori anche Tchaouna, al suo posto entra Dia.

13' - Torino pericoloso: cross di Masina, colpo di testa di Ricci che si perde sull'esterno della rete.

5' - Punizione per la Salernitana: Kastanos tocca per Candreva che calcia dalla distanza, palla alta.

2' - Primo tentativo della partita della Salernitana, ci prova Basic che da buona posizione spara alto.

1' - Si riparte: la Salernitana dà il via al secondo tempo.

SECONDO TEMPO

49' - Duplice fischio: si va al riposo con Torino e Salernitana sullo 0-0.

45' - 3' di recupero.

43' - Velo di Vlasic per Ricci che s'invola verso l'area e serve al centro Zapata che viene fermato da Boateng.

41' - Problema muscolare per Rodriguez che sarà costretto a uscire. Al suo posto entra Masina.

35' - Partita bloccata: il Torino ha il predominio ma non riesce a sfondare, Salernitana attenta in fase difensiva.

25' - Ammonito Sazonov.

20' - Zapata sfonda sulla sinistra, salta Maggiore e prova a calciare ma Boateng è monumentale e lo mura.

9' - Insiste il Torino: Lazaro calcia, Boateng mura. Sull'azione successiva ci prova Lazaro ma non inquadra lo specchio.

4' - Angolo battuto dalla destra, testa di Sanabria, palla a lato.

3' - Azione manovrata del Torino che arriva al tiro con Bellanova, palla deviata in angolo.

2' - Tchaouna prova ad andar via a Sazonov, entra in area ma al momento del cross viene bloccato dal difensore piemontese.

1' - Il Torino gioca il primo pallone del match. Salernitana in maglia bianca.

Squadre in campo: sta per iniziare Torino-Salernitana.

IL PRE-GARA. Inzaghi lancia subito nella mischia i nuovi arrivati: Boateng parte dal 1' e sarà il perno centrale tra Pierozzi e Pasalidis. In mediana conferme per la coppia Maggiore e Basic con Zanoli e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti Tchaouna sarà il falso nueve con Candreva e Kastanos sulla trequarti. Nel Torino recupera Ricci che stringe i denti e parte titolare. Solo panchina per l'ex Lovato che potrebbe avere spazio a partita in corso. Juric adatta Tameze nei tre di difesa e si affida a Vlasic alle spalle di Sanabria e Zapata.